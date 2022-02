Un tocco green in casa non guasta mai. Le piante ci rilassano, arredano la casa ed è un piacere prendersene cura soprattutto se non richiedono particolari attenzioni.

La regina della nostra casa, imparagonabile e stupenda che arreda con stile, è senza dubbio l’orchidea, una meravigliosa pianta che può vivere in molti modi, anche in un vaso di vetro trasparente. Infatti, possiamo farla crescere bella e rigogliosa da far invidia in un vaso di vetro con la tecnica dell’idrocoltura.

Ma non possiamo escludere questa piccola novità che ultimamente troviamo in ogni dove. Stiamo parlando di una pianta davvero stilosa che troviamo sul tavolino del bar, al ristorante, negli alberghi, in bagno, insomma in ogni posto. Una pianta davvero carina da poter coltivare in casa senza nessun tipo di problema.

Trasformiamo la nostra casa in un habitat fresco e pieno di colori con questa stupenda pianta d’arredamento

La pianta più voga del momento è la Dracaena angolensis o Sansevieria cylindrica. Un gruppo di rami lunghi, cilindrici e carnosi che sbucano dal terreno con tante sfumature cromatiche di colore verde.

Questa pianta è molto decorativa, infatti possiamo trovarla con le punte foderate di cera colorata che richiamano il colore del vaso. Molte persone sfruttano questa particolarità per arredare gli ambienti con un tocco di colore vivace che non stanca mai.

Altre versioni di questa pianta prevedono intrecci, o semplici onde davvero belle da vedere anche senza cera. Insomma tutto un mondo da scoprire che si accosta molto bene al design modero.

Non è l’orchidea la stupenda pianta che sta spopolando, da posizionare in ogni angolo della casa

Non è per niente difficile occuparsi della sansevieria cylindrica. Se sappiamo prenderci cura dell’orchidea, crescere questa pianta sarà davvero un gioco da ragazzi.

Bisogna tenere ben in mente è che ama i luoghi molto luminosi ma non il sole diretto e bisogna far attenzione a caminetti e condizionatore sia per aria fredda che calda. Il condizionatore ad esempio non deve avere le alette posizionate nella stessa direzione della pianta e così via.

La sansevieria è davvero molto resistente sia in estate che in inverno con temperature davvero rigide o torride. Per quando riguarda l’irrigazione, non necessita di molta acqua essendo una pianta succulenta. Pochissima acqua in inverno, circa una volta al mese, mentre in estate i tempi di dimezzano.

