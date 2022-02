Pochi sanno che il bicarbonato non serve solo per cucinare e per le pulizie ma anche per aiutare ad alleviare il fastidio dovuto a questo comune problema di salute

Il bicarbonato di sodio è un prodotto economico, che solitamente abbiamo tutti in casa e facilmente reperibile sugli scaffali dei supermercati e nelle farmacie.

E’composto da una polvere bianca molto sottile, e i suoi usi sono davvero infiniti.

Considerato tra i migliori rimedi delle nonne e usato per lavare i capi, per la lievitazione del pane e di tanti altri alimenti, per disinfettare le ferite, per attenuare il dolore ai piedi dopo una lunga camminata, come antiacido o per digerire; e tanto altro. Pochi sanno che il bicarbonato non serve solo per cucinare e per le pulizie, infatti, può essere utilizzato anche per “trattare” e allievare il fastidio e il prurito delle emorroidi.

Cosa sono le emorroidi

Le emorroidi sono una vera e propria patologia, tante persone ne soffrono in tutto il Mondo. È molto fastidiosa e talvolta diventa così dolorosa che necessita l’intervento del medico. Sono situate nel mezzo del canale anale e sono composte da tessuto vascolare, tessuto connettivo, fibre e collagene.

La loro funzione consiste nel mantenimento e contenimento delle feci.

Purtroppo le emorroidi sono soggette a irritazione, e quando accade cerchiamo di trovare una soluzione immediata che possa attenuare il fastidio.

Tra i vari rimedi naturali, oltre a quello ad esempio di immergere la parte in acqua tiepida, abbiamo il bicarbonato. Grazie al suo potere disinfettante e rinfrescante è in grado di attenuare il fastidio e il prurito che in genere comporta questa patologia.

Un rimedio per le emorroidi è quello di immergere l’ano in apposite vaschette acquistate in farmacia, oppure nell’acqua del bidè. Basta riempire con acqua tiepida la vaschetta e aggiungere due cucchiai di bicarbonato. Si otterrà subito una sensazione di freschezza e di sollievo. Questa operazione può essere ripetuta più volte al giorno, secondo la gravità.

Se abbiamo emorroidi interne ed esterne si possono effettuare dei lavaggi interni con acqua e bicarbonato, una volta a settimana.

Il bicarbonato può essere usato anche per la prevenzione delle emorroidi.

Basta alternare nei lavaggi quotidiani acqua e bicarbonato, e il detergente intimo che normalmente utilizziamo.