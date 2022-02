Al giorno d’oggi buttare il cibo in scadenza è davvero un peccato. Ci sono moltissime ricette che si possono realizzare senza dover rinunciare ne alla vista e ne al gusto. Un po’ come per questa deliziosa mozzarella in carrozza, croccante fuori e morbida dentro grazie ad un ingrediente speciale.

Un piccolo contributo al nostro portafoglio risparmiando un po’ di soldi, cercando di ottimizzare tutti gli ingredienti che abbiamo in casa, ovviamente senza dover buttare nulla.

Come salvare il pranzo domenicale con queste idee super

Con queste 2 ricette svuotafrigo salveremo non solo il pranzo domenicale ma daremo un contributo all’ambiente evitando gli sprechi. La prima ricetta è la frittata di pasta del giorno prima. Ci sono varie ricette che si possono realizzare con la pasta scaldata e non condita. Ma la più buona senza dubbio è quella con le pennette al sugo.

Ingredienti

pasta pennette al sugo del giorno prima;

uova;

parmigiano grattugiato;

affettati (come salame, prosciutto cotto, pancetta);

pepe nero;

mozzarella o formaggio filante (facoltativo);

olio di semi di arachide o di girasole per friggere.

Procedimento

Prendere le uova, sbatterle con una forchetta. Prendere un contenitore capiente, aggiungere la pasta al pomodoro, le uova e una spolverata di pepe. Amalgamare tutto e se si vuole aggiungere anche gli altri ingredienti come ad esempio il sale e la mozzarella.

Prendere una padella, versare l’olio, portarlo a temperatura e versare la pasta che formerà una frittata. Far cuocere a fuco medio con coperchio per qualche minuto e controllare che non si bruci. La cottura a fuoco medio è fondamentale per non avere l’uovo crudo al centro della frittata. Quando un lato sarà cotto, girarla e terminare la cottura.

Infine lasciarla scolare dall’olio in eccesso su carta assorbente prima di servirla calda.

Con queste 2 ricette svuotafrigo salveremo il pranzo della domenica evitando sprechi e dando una nuova vita al cibo in scadenza

Passiamo adesso ad un’altra preparazione facile e veloce con un classico polpettone con le verdure.

Ingredienti

400 gr di patate;

2 carote;

1 uovo;

2 zucchine;

80 gr di pangrattato;

40 gr di parmigiano;

olio extravergine d’oliva;

sale;

formaggio e/o prosciutto.

Procedimento

Iniziare lessando le patate con tutta la buccia in acqua bollente. Quando saranno pronte si potranno infilzare facilmente con la forchetta, schiacciarle con schiacciapatate ed eliminare la buccia e lasciare da parte.

Nel frattempo in un’altra pentola lessare le zucchine e le carote a pezzettoni. Quando saranno ben cotte, scolare e frullare il tutto con l’aiuto di un mixer. Prendere la purea di patate ed amalgamarla per bene con le verdure frullate, un uovo, il parmigiano, il pangrattato ed infine un pizzico di sale.

Successivamente prendere una teglia e adagiare sul fondo la carta da forno che dovrà essere cosparsa di pangrattato. Prendere i 2/3 di polpettone, formare la classica forma rettangolare e adagiare sulla carta da forno. Poi prendere gli affettati e il formaggi, disporli al centro e coprire con il restante del polpettone lasciato da parte.

Arrivati fin qui, non resta che cospargere il polpettone con il pangrattato, versare un filino d’olio e arrotolarlo nella carta da forno sigillandolo. La cottura durerà circa 30 minuti ad una temperatura di circa 200°C

