Una buona regola in cucina è quello di non buttar via niente ed ogni occasione per recuperare il cibo in scadenza o gli avanzi sono sempre un’ottima cosa. Oltre alle varie ricette che si possono sfruttare per svuotare il frigo, possiamo di certo recuperare anche il pane raffermo di 1 o 2 giorni.

Di sicuro un buon rimedio per utilizzarlo se non è completamente duro, è quello di sciacquarlo per circa 2 secondi sotto l’acqua corrente e farlo riscaldare in forno per circa 10 min. In questo modo avremo un ottimo pane non gommoso e duro, ma croccante fuori e morbido dentro da mangiare senza sprechi.

Ma non commettiamo l’errore di buttare via il pane se non abbiamo intenzione di riscaldarlo per utilizzarlo per il medesimo scopo. Infatti, oltre a questo piccolo trucchetto della mamma, possiamo creare tante ricette come questa creazione che ci farà leccare le dita.

Ingredienti per gli gnocchi di pane con una leggerissima crema al cioccolato

250 gr di pane;

100 gr di zucchero;

60 gr di cacao amaro;

30 gr di latte;

20 gr di farina;

1 uovo;

un filo d’olio extravergine di oliva.

Non commettiamo l’errore di buttare il pane vecchio del giorno prima perché potrebbe diventare un gustoso dessert

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo il pane raffermo, togliere la crosta e tagliarlo in tanti piccoli pezzi e riporli un una ciotola capiente insieme al latte. A parte, prendere un uovo e sbatterlo per qualche secondo con una forchetta ed aggiungere alla ciotola insieme a 40 gr di zucchero.

Nel frattempo, far riscaldare l’acqua sul fuoco per la cottura successiva.

Adesso amalgamare il pane con il restante degli ingredienti con l’aiuto delle mani fino a quando non sarà perfettamente pronto per essere lavorato. Quindi prendere una piccola noce di pane, modellarla con le mani e creare delle piccole sfere di circa 15 gr.

Prendere quest’ultime e farle cuocere in acqua bollente per circa 2 minuti e far attenzione che non si aprano gli gnocchi, ovvero le sfere, quindi se bolle troppo moderare la fiamma. Non appena saranno pronti, scolarli e metterli da parte.

Adesso passiamo a questa facile crema al cioccolato che conquisterà tutti. In un pentolino versare ed unire il restante zucchero 60 gr, la farina e il cacao. Aggiungere circa 240 gr d’acqua inizialmente un cucchiaio alla volta per non creare grumi.

Proseguire in questo modo fino a quando non si potrà versare tutta l’acqua ed inserire il pentolino su fuoco moderato girando la crema per non farla attaccare ai bordi. La cottura è di circa 2 minuti. La crema al cioccolato inizierà dopo qualche istante ad addensarsi.

Non appena pronta, prendere il nostro piatto di gnocchi, versare questa strepitosa crema leggera e condire con un filo d’olio.

Letture consigliate

Stop ai cosmetici per coprire le occhiaie, agiamo con gli ingredienti naturali per farle sparire