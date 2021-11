Cucinare per molti di noi è un momento di vero e proprio relax. Come distrarre la mente da stress e pensieri, dedicandoci alla preparazione di qualche ricetta. Sono soprattutto gli uomini, secondo le statistiche, a smaltire la tensione mettendosi ai fornelli. Sembra incredibile ma secondo alcuni ricercatori fare il pane in casa porterebbe questi 3 benefici alla salute. Ecco quanto emerge da una ricerca inglese, che dobbiamo prendere come curiosità e non come prescrizione medica. Coinvolti nel curioso esperimento la contea del Kent, protagonisti gli ospedali e gli psichiatri del reparto di igiene e salute mentale. Vediamo come in questo articolo dei nostri Esperti.

Una dimostrazione che cucinare rilassa

Come accennato sopra, questo esperimento fatto dai ricercatori e dai medici inglesi non ha la pretesa di essere una teoria scientifica. Parliamo semplicemente di una prova pratica che comunque avrebbe dimostrato tra i pazienti quanto cucinare possa essere rilassante. E, in modo particolare, l’attività migliore a livello antidepressivo si sarebbe rivelata quella di fare il pane in casa.

I pazienti coinvolti nell’esperimento avrebbero comunque mostrato:

maggiore concentrazione;

più spirito di risoluzione dei problemi;

aumento del sonno.

Non parliamo alla fine di miracoli, perché se qualche nostro fortunato Lettore ha avuto esperienza nella panificazione, sa quanto siano importante i primi due punti. Quando ci mettiamo a fare il pane, dobbiamo essere assolutamente concentrati sugli ingredienti e in particolare su lievito e sale. Ma, se dimentichiamo qualcosa durante il processo lavorativo, possiamo comunque riparare cercandone appunto la soluzione negli ingredienti mancanti.

Fare il pane alla sera favorirebbe il sonno

Ancora più curioso è il fatto che i pazienti che si sono sottoposti al test avrebbero mostrato una maggior propensione ad addormentarsi prima e meglio. Da una parte un tot di persone che hanno preparato il pane alla sera prima di dormire. Dall’altra, invece, dei pazienti che hanno cercato di conciliare il sonno con la classica visione dell’iPad e dello smartphone.

Ebbene, i dati emersi avrebbero confermato la difficoltà a prendere il sonno soprattutto nei soggetti che hanno utilizzato i monitor. Mentre, coloro che hanno dedicato la concentrazione e l’attenzione alla produzione del pane, si sarebbero stancati prima, addormentandosi con piacere. Probabilmente questo perché durante la lavorazione del pane il cervello, pur rimanendo concentrato, sarebbe riuscito ad allontanare lo stress mentale. Cosa che invece potrebbe accadere di meno anche semplicemente guardando delle notizie che potrebbero farci arrabbiare o comunque impegnare maggiormente le facoltà cerebrali.

