“Casa dolce casa” forse potrebbe essere proprio il nostro motto quando, dopo un’intensa giornata, ne varchiamo di nuovo la soglia.

Aprendo la sua porta tanti di noi vorrebbero vivere un solo sogno: una casa che sprigiona profumo da tutti le parti. Tuttavia, questo sembra più difficile da realizzare in questo periodo, tra autunno e inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Semplicemente perché siamo nelle mani di un tempo pazzerello e con vento e pioggia a sfavore ci viene più complicato far arieggiare gli ambienti.

Il risultato? Moltissimi odori indesiderati potrebbero rimanere intrappolati tra le nostre quattro pareti e potrebbero stuzzicarci il naso di continuo.

Il rimedio? Scopriamolo in questo articolo.

Come profumare tutta la casa in inverno con questo magico trucchetto naturale e praticamente a costo zero

Anche se l’inverno ci potrebbe portare via quell’odore di buono che ci piace tanto ritrovare in casa, proprio questa stagione ci offrirebbe una via di fuga.

Come? Sfruttando semplicemente l’aria calda dei termosifoni accesi per diffondere nelle stanze una sinfonia di profumi che ci fa tornare il sorriso. Infatti, con l’arrivo del freddo, iniziamo ad attivarli e potremmo sfruttare quest’occasione non solo per scaldare casa ma anche per profumarla.

Ma avremmo mai pensato di utilizzare un decotto come “profumatore da termosifone”? Vediamo nel dettaglio come realizzare questa soluzione per impregnare di un delizioso odore le stanze di casa, in un battibaleno, in modo naturale e in più economico.

La lavanda

Quello che prepareremo è un decotto alla lavanda.

Questo fiore sarebbe particolarmente adatto per la casa, perché in grado di coprire anche gli odori più sgradevoli, persistenti e pesanti. Inoltre, ci sembrerà davvero di essere finiti in Provenza e di respirare quell’aria che sa di pulito.

Ma c’è dell’altro. La lavanda è famosa anche per avere proprietà tranquillanti e rilassanti e così anche il suo odore potrebbe infonderci un po’ di serenità nell’anima.

Infine, è un tipo di profumo non invadente e quindi adatto sia per ambienti più grandi che per quelli più piccolini.

Occorrente

un pentolino;

acqua;

fiori di lavanda essiccati;

un vasetto di ceramica.

Procedimento

Versiamo in un pentolino una tazza e mezza di acqua e due cucchiai di fiori di lavanda essiccati. Accendiamo il fuoco e portiamo ad ebollizione tenendo chiuso il coperchio.

Raggiunto il bollore, scopriamo e lasciamo sul fuoco fino a quando l’acqua non sarà scesa di un quarto, circa 6-7 minuti. Poi spegniamo e lasciamo raffreddare.

Infine, versiamo il tutto all’interno di uno o più vasetti in ceramica da posizionare sopra il termosifone.

Ecco, allora, come profumare tutta la casa in inverno con questo magico trucchetto naturale e praticamente a costo zero. In questo modo, potremmo vincere la nostra battaglia contro i cattivi odori e l’aria, in un lampo, odorerà di pulito.

Approfondimento

Pochi lo sanno ma questa comunissima pianta aromatica serve anche a profumare la casa.