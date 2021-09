Sembra incredibile ma quest’ortaggio simbolo dell’autunno può diventare anche un centrotavola unico e spettacolare 

Se abbiamo conosciuto la zucca rossa per la prima volta con la storia di Cenerentola, la nostra infanzia probabilmente sarà stata felice.

La zucca rossa, che poi in realtà è arancione, non è solo quell’incredibile ortaggio che si trasforma in carrozza per condurci dal nostro principe azzurro, ma è soprattutto il simbolo principale dell’autunno.

Questo perché iniziamo a mangiarla proprio in questo periodo e perché ha il colore tipico della stagione che sta per arrivare.

Tuttavia, la zucca rossa non è solo buonissima da mangiare, con la sua dolcezza che esplode in tutto il palato.

Sembra incredibile, infatti, ma quest’ortaggio simbolo dell’autunno può diventare anche un centrotavola unico e spettacolare da fare in casa e in poco tempo.

Come scegliere la zucca rossa

L’idea è quella di utilizzare la zucca rossa per realizzare un centrotavola autunnale davvero originalissimo trasformandola in un “vaso” che conterrà tantissimi fiori.

Per prima cosa dobbiamo scegliere la zucca.

Per regolarci sulla dimensione dobbiamo pensare al tavolo che andremo ad abbellire: la zucca non deve essere troppo grande o troppo invadente.

Ma sicuramente deve essere più arancione possibile, con una bella forma tondeggiante e stabile alla base.

Come preparare la zucca

A questo punto dobbiamo prepararla per renderla un vaso perfetto e quindi dobbiamo svuotarla.

Con un coltello da cucina, facendolo ruotare tutt’intorno alla zucca, tagliamo la parte superiore mantenendoci vicino al picciolo.

Avremo così una sorta di cappello piccolino da togliere per aprire la zucca.

A questo punto, aiutandoci con le mani e con un cucchiaio, andremo ad eliminare tutti i filamenti e i semi.

Poi, sempre con un coltello, iniziamo ad incidere la zucca lungo i bordi prelevando la polpa che potremo usare in tantissime ricette.

Completiamo l’operazione con un cucchiaio, raschiando dal basso verso l’alto in modo da pulirla per bene.

Adesso la nostra zucca è pronta per diventare un centrotavola unico e spettacolare.

Quali fiori scegliere

Per quanto riguarda la scelta dei fiori, possiamo davvero sbizzarrirci e orientarci su quello che più ci piace.

Se dovessimo essere a corto di idee, ecco alcuni suggerimenti:

roselline arancioni e rosse;

ranuncoli gialli, rossi, bianchi;

dalie viola e arancioni.

Non dovremmo dimenticarci, poi, di qualche tocco di verde da realizzare con delle foglie o del velo da sposa.

A questo punto, ci rimangono gli ultimi semplici passaggi per vedere la nostra creazione in tutta la sua bellezza e particolarità.

Per assemblare il tutto, dobbiamo posizionare una spugna da fiorista bagnata direttamente all’interno della zucca, in modo che non si veda dall’esterno.

Infine, con molta cura e attenzione, dobbiamo realizzare la composizione floreale incastrando tutti i gambi dei fiori all’interno della spugna e decorando con le foglie.

