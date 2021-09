L’oroscopo cinese è un’alternativa sempre più gettonata a quello occidentale. Variano i nomi dei segni zodiacali e il modo in cui sono assegnati. Un’altra importante differenza è il calendario su cui si basano. Lo zodiaco cinese tiene conto del calendario lunare, il cui anno ha inizio con la cosiddetta Festa di Primavera, anche nota come Capodanno cinese. La data in cui cade varia ogni anno.

I segni zodiacali cinesi sono Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Ogni anno lunare corrisponde ad un segno. Quello corrente è l’anno del Bufalo (o Bue). Chiunque vi nasca apparterrà a questo segno. Chiunque nascerà nel prossimo anno lunare, che avrà inizio il 1 febbraio 2022, apparterrà al segno zodiacale della Tigre. Come abbiamo visto, calcolare il proprio segno zodiacale cinese è molto semplice.

Per chi ci crede, conoscere l’oroscopo può essere un modo per imparare a condurre la propria vita in modo consapevole e in armonia con le stelle. Queste ultime sono capaci di condizionare il proprio avvenire in modo preponderante. L’oroscopo cinese, come quello occidentale, prevede dei numeri fortunati per ciascun segno zodiacale.

Sono questi i numeri fortunati di ogni segno zodiacale secondo l’oroscopo cinese

Topo: 2, 3;

Bufalo (o Bue): 1, 4;

Tigre: 1, 3, 4;

Coniglio: 3, 4, 6 ;

Drago: 6, 7;

Serpente: 2, 8, 9;

Cavallo: 2, 3, 7;

Capra: 2, 7;

Scimmia: 4, 9;

Gallo: 5, 7, 8;

Cane: 3, 4, 9;

Maiale: 2, 5, 8.

Anche le cifre di cui i numeri indicati fanno parte possono essere considerate numeri fortunati. Nel caso della scimmia possono essere considerati numeri fortunati anche il 49 o il 94; del cavallo anche numeri come 23, 27, 32 o 72, per fare alcuni esempi.

I numeri fortunati dell’anno del Bue di Metallo

Sono questi i numeri fortunati di ogni segno zodiacale secondo l’oroscopo cinese. Non solo i segni ma anche gli anni hanno però dei numeri fortunati. Stiamo vivendo l’anno lunare del Bue e precisamente del Bue di Metallo. I suoi numeri fortunati sono il 6, il 12, il 23 e il 41.

Per aumentare la propria fortuna, si ritiene che sia utile anche indossare accessori di metallo. I mesi migliori dell’anno sono marzo, agosto, settembre e dicembre; martedì, mercoledì e giovedì sono invece i giorni più fortunati.