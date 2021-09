Siamo ad un punto decisivo: o si riparte subito al rialzo oppure il movimento ribassista potrebbe durare ancora per qualche settimana o addirittura assumere dimensioni più preoccupanti. Qual è la nostra view? Inizia una nuova settimana a Wall Street ma non si promette nulla di buono.

Come potrebbe formarsi il pattern settimanale?

Rimbalzo fra lunedì e le prime ore di contrattazione di martedì e poi nuovo affondo ribassista. La settimana dovrebbe chiudere nei pressi dell’area di minimo.

Dow Jones

area di massimo 34.750/34.626

area di minimo 34.240/34.110

Nasdaq C.

area di massimo 15.103/15.055

area di minimo 14.900/14.710

S&P 500

are di massimo 4.459/4.442

area di minimo 4.395/4.381

Se il ribasso continuerà non neghiamo che l’area dei minimi potrebbe essere sforata al ribasso anche di un altro 1/1,5%.

Procediamo per gradi.

Quali sono i livelli di prezzo da monitorare per la giornata odierna?

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 34.780.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 15.167.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 4.428.

Inizia una nuova settimana a Wall Street ma non si promette nulla di buono. Ecco un titolo sul quale puntare al ribasso

I nostri Trading System hanno scelto il titolo Honeywell.

Il titolo (NYSE:HON) ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 settembre al prezzo di 218,49 dollari in ribasso dello 0,53% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 192,94 ed il massimo a 235,91.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (25 giudizi) stimano un fair value a 242,87 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi invece, dopo aver normalizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, calcola che il prezzo di fair value sia intorno all’area di 300 dollari.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al ribasso in chiusura giornaliera e poi settimanale il livello di 225,71, saranno possibili nei prossimi 1/3 mesi ritracciamenti verso l’area di 192,94 dollari. Resistenza a 221,41. Supporto di breve termine a 215,06. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello rappresenterebbe un ulteriore importante indizio ribassista e farebbe accelerare ulteriormente il movimento verso il basso.

Si procederà per step.