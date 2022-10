È morbida e leggera questa torta di mele e zucca della nonna da fare senza burro

Le ricette della tradizione non passano mai di moda e tra i dolci più amati e cucinati c’è la torta di mele. Il suo successo deriva dal fatto che si tratta di un dolce molto semplice da fare, economico e possiamo prepararlo anche senza utilizzare il forno. Il suo profumo ci fa subito pensare alle nostre mamme e nonne ed oggi sveleremo una ricetta che potrebbe conquistare cuori e palati di molti. Con l’arrivo della stagione autunnale si affacciano sulle nostre tavole nuovi frutti e ortaggi da cucinare. Pensiamo ad esempio alla zucca e ai suoi numerosissimi impeghi in cucina. Come molti di noi già sanno, questo ortaggio dal sapore dolce è perfetto per realizzare non solo primi piatti e contorni, ma anche dessert deliziosi. Con questa ricetta, oggi spiegheremo come l’unione tra le mele e la zucca possa trasformarsi in un dolce goloso e alla portata di tutti.

Ingredienti

2 mele;

250 g di zucca cruda già pulita;

300 g di farina 00;

70 g di olio di semi;

50 g di latte;

3 uova medie;

70 g di zucchero;

20 ml di limoncello;

una bustina di lievito vanigliato.

Per iniziare rimuoviamo la buccia, i semi e i filamenti della zucca. Tagliamola a pezzetti e trasferiamola nel mixer. Frulliamo la zucca, aggiungiamo l’olio di semi ed amalgamiamo il tutto per bene usando un mestolo di legno.

Teniamo da parte il composto di zucca e a parte lavoriamo le uova e lo zucchero con uno sbattitore elettrico. Dopo un paio di minuti, il composto diventerà chiaro, gonfio e spumoso. Aggiungiamo il latte, il liquore di limoncello ed incorporiamo anche il composto di zucca.

Setacciamo la farina e il lievito vanigliato. Aggiungiamoli poco alla volta ai restanti ingredienti in modo da ottenere un composto morbido ed omogeneo. A questo punto, sbucciamo le mele, rimuoviamo semi e torsolo e tagliamole a pezzetti piccoli. Uniamo le mele a tocchetti al composto precedentemente ottenuto ed amalgamiamo il tutto usando una spatola.

A questo punto, accendiamo il forno e preriscaldiamolo a 180 gradi in modalità statica. Foderiamo lo stampo del diametro di circa 24 centimetri ed imburriamolo per bene. Versiamo il composto nello stampo, livelliamolo con una spatola o con un cucchiaio e quando il forno sarà caldo inforniamo il dolce.

La torta di mele e zucca dovrà cuocere per circa 45 minuti, ma controlliamo la cottura con uno stecchino. Dopo averla sfornata, possiamo decorarla con una spolverata di zucchero a velo oppure servirla accompagnandola con una crema veloce da preparare.

Come preparare una crema veloce da accompagnare alla torta di mele e zucca

È morbida e leggera questa torta di mele e zucca e possiamo servirla con una crema buonissima. Ci serviranno solo 5 ingredienti: 75 millilitri di latte, 100 grammi di zucchero, 60 grammi di maizena, 2 uova e una bustina di zucchero vanigliato. Versiamo 70 millilitri di latte e lo zucchero in un pentolino. Facciamo scaldare il latte e mescoliamo affinché lo zucchero si sciolga. Rompiamo le uova in un recipiente, aggiungiamo la maizena, lo zucchero vanigliato e il latte avanzato. Mescoliamo il tutto ed aggiungiamolo al latte caldo. Portiamo il composto a bollore mescolando continuamente con una frusta. Lasciamo bollire la crema che diventerà liscia, morbida ed omogenea. Serviamone un cucchiaio per accompagnare la nostra deliziosa torta di mele e zucca.

