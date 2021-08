Con l’arrivo dell’autunno arrivano anche i primi freddi, le temperature non sono più fisse sui 30 gradi e iniziano a soffiare venti più freschi che spazzano via lo scirocco. Il colpo di freddo si cela dietro l’angolo, pronto ad attaccare ogni volta che siamo vestiti leggeri o che, spesso inconsapevolmente, siamo esposti alla corrente.

I malanni tipici di questa stagione, che colpiscono proprio a causa della variazione delle temperature, sono tanti e molto fastidiosi. Iniziano i primi colpi di tosse, il bruciore alla gola ed ecco che si corre ai ripari rispolverando le sciarpe dimenticate nei cassetti. C’è, poi, chi comincia ad avere il naso chiuso e gocciolante o la sinusite con un terribile mal di testa. E ancora chi, scosso dai tremori, si misura la febbre e si arrende inesorabilmente al divano.

I rimedi a disposizione sono diversi, tra medicinali e consigli della nonna. Ma ce n’è anche uno totalmente naturale, di facilissimo utilizzo e in grado di aiutarci nella lotta contro tutti questi diversi malanni. Andiamo a scoprire di cosa si tratta in questo articolo. Ovviamente, ricordiamo che quello che stiamo per suggerire è solamente un rimedio naturale semplice e veloce e non può essere certamente paragonato ad un suggerimento medico.

Ecco qual è l’utile prodotto da acquistare in vista dell’autunno per contrastare i malanni di stagione

È l’olio essenziale di Eucalipto, estratto dalle foglie e dai giovani germogli dell’omonimo e maestoso albero originario dell’Australia. È un olio essenziale molto diffuso ed è apprezzato per le sue proprietà purificanti, decongestionanti e antisettiche. Si può, poi, facilmente acquistare in qualsiasi farmacia, parafarmacia ed erboristeria ben fornita. Di solito è contenuto all’interno di una boccetta di vetro che è dotata di un pratico contagocce per dosare in modo semplice e rapido la quantità desiderata. Questa andrebbe, poi, conservata in luogo asciutto, fresco e riparato dai raggi del sole.

A differenza di altri prodotti naturali impiegati per il benessere della persona, è consigliabile utilizzare quest’olio essenziale in piccole quantità e diluito con altri prodotti.

Il suo odore è, infatti, molto intenso e pungente e potrebbe disturbare occhi e gola.

Come utilizzarlo per gli acciacchi autunnali

Ecco, perciò, qual è l’incredibile prodotto da acquistare in vista dell’autunno per contrastare i malanni di stagione. L’olio essenziale di eucalipto è, infatti, un unico e pratico rimedio per i molteplici fastidi che arriveranno con l’autunno. È quindi bene farsi trovare preparati, custodendo a casa questo prodotto prezioso, ma anche conoscendo qualche originale modo per utilizzarlo.

In caso di tosse, può essere utile rilasciare 2/3 gocce nel cuscino poco prima di andare a dormire. Oppure si possono anche aggiungere ad un cucchiaino di miele da prendere a stomaco pieno, a mo’ di caramella balsamica. Per combattere raffreddore e sinusite, si possono aggiungere 10/15 gocce a 500 ml di acqua bollente preparata per fare i suffumigi.

Inoltre, in caso di febbre, può essere utile preparare degli impacchi freddi con ghiaccio e 5 gocce di olio essenziale da mettere sotto le ascelle.

Infine, un segreto per contrastare anche la stanchezza del periodo e ritrovare le energie è il bagno balsamico e depurativo.

In questo caso, aggiungere 5 gocce di olio essenziale ad una noce di crema per il corpo da sciogliere nell’acqua bollente della vasca, immergersi e respirare profondamente. Dunque, ecco qual è l’utile prodotto da acquistare in vista dell’autunno per contrastare i malanni di stagione.

