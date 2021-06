Siamo amanti della cucina fantasiosa? Stiamo cercando una ricetta in grado di stupire anche i palati più raffinati? Siamo arrivati nel posto giusto. Oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo come preparare un dessert degno dei ristoranti stellati con due ingredienti che all’apparenza non hanno niente in comune. E sembra incredibile ma con zucchine e cacao possiamo preparare la torta migliore dell’estate.

Gli ingredienti per la torta zucchine e cacao

Con il loro altissimo contenuto di acqua e sali minerali le zucchine sono un ottimo alimento per contrastare il caldo estivo. E abbinate al cacao assumeranno un gusto davvero unico.

Per 4 persone ci serviranno:

a) 240 grammi di farina 0

b) 90 grammi di farina di farro;

c) 150 grammi di zucchero di canna;

d) 70 grammi di cacao amaro;

e) 350 grammi di zucchine;

f) 80 grammi di olio di semi;

g) 230 ml di latte;

h) lievito;

i) sale;

l) zucchero vanigliato.

Sembra incredibile ma con zucchine e cacao possiamo preparare la torta migliore dell’estate: i passaggi

Per preparare la nostra torta dell’estate ci serviranno soltanto 20 minuti di tempo. Prendiamo una ciotola abbastanza capiente e riempiamola con tutti gli ingredienti secchi. Mischiamo farine, zucchero, cacao e lievito e regoliamo il sapore con un pizzico di sale.

A questo punto possiamo aggiungere anche le zucchine frullate con olio e latte. Uniamo il tutto e mescoliamo bene fino a ottenere un composto omogeneo e senza grumi.

Nel frattempo accendiamo il forno a 180 gradi. Facciamolo riscaldare per qualche minuto e inseriamo il dolce distribuito su una teglia ben oliata o infarinata. Lasciamo cuocere per venti minuti e sforniamo.

Non appena la torta si è raffreddata tagliamola a quadretti e spolveriamo con zucchero vanigliato.

Abbiamo trovato anche un metodo infallibile per avvicinare i bambini alle verdure.

La torta di zucchine e cacao si esalta se accompagnata da un vino dolce come il passito o l’aleatico.

E se vogliamo sperimentare ancora e siamo in cerca di dolci estivi consigliamo anche il budino alla pesche e il tiramisù alle ciliegie.