Il tiramisù è uno dei dolci più apprezzati dagli italiani. Ne esistono decine di varianti. C’è il tiramisù al caffè, quello al pistacchio, quello alle fragole. E poi c’è la variante a base di frutta che stiamo per presentare noi di Proiezioni di Borsa. Nessuno ci aveva mai pensato ma è questo il frutto che renderà unico e irresistibile il nostro tiramisù. Il segreto sono le ciliegie.

Gli ingredienti per il tiramisù alle ciliegie

Per 4 persone ci serviranno:

a) panna da montare;

b) mezzo kg di ciliegie;

c) 250 g di mascarpone;

d) 200g di savoiardi (o pavesini);

e) 150 g di zucchero;

f) 6 tuorli d’uovo;

g) succo di limone;

h) cioccolato fondente in polvere o a scaglie.

Prendiamo le fruste e montiamo la panna. Appena pronta mettiamola in frigo e montiamo anche i tuorli a bagnomaria con lo zucchero.

Durante il procedimento aggiungiamo il mascarpone. Facciamo bene attenzione ai grumi e quando il composto è omogeneo inseriamo anche la panna.

La base del nostro tiramisù è pronta. Facciamola riposare per una buona mezz’ora in frigo e iniziamo a tagliare le ciliegie. Una volta eliminati i noccioli mettiamole a cuocere con un po’ d’acqua, lo zucchero e il succo di limone. Dopo qualche minuto avremo una gustosa salsa a base di frutta.

È arrivato il momento della composizione. Bagniamo i biscotti nella salsa e creiamo il primo strato del tiramisù. Aggiungiamo una passata di crema e ripartiamo con i biscotti. Quando abbiamo finito gli ingredienti spolveriamo con il cioccolato e decoriamo con le ciliegie avanzate. Siamo pronti per andare in tavola.

Se "nessuno ci aveva mai pensato ma è questo il frutto che renderà unico e irresistibile il nostro tiramisù" è stato utile e non vogliamo sprecare niente consigliamo anche la lettura di "non butteremo più gli albumi delle uova dopo aver scoperto questa ricetta eccezionale pronta in 30 minuti".