Tra i prodotti più amati dell’estate ci sono sicuramente le pesche. Fresche e gustose, sono utilizzate spesso per marmellate e macedonie ma in pochi sanno che possono diventare la base di un dessert straordinario. E oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo proprio di come realizzare un fantastico budino alle pesche. É questo il dolce facile e gustoso a base di frutta di stagione che sta spopolando e facendo impazzire tutti.

Gli ingredienti

Per 4 persone ci serviranno:

5-6 pesche abbastanza mature;

150 ml di latte;

fecola di patate;

zucchero;

colla di pesce;

cioccolato a scaglie o in polvere per la guarnitura;

4 stampi per budini.

Gli amanti della cucina vegana possono sostituire la fecola di patate con l’amido di mais e la colla di pesce con l’agar agar.

È questo il dolce facile e gustoso a base di frutta di stagione che sta spopolando e facendo impazzire tutti: il procedimento

Iniziamo a preparare il nostro fantastico dolce lavando e tagliando le pesche a cubetti. A questo punto mettiamole in un frullatore e diamo il via alle operazioni. Otterremo un frullato a cui aggiungeremo il latte.

Frulliamo fino ad aver ottenuto un composto omogeneo e assaggiamo. Se non è molto dolce, possiamo aggiungere una spruzzata di zucchero.

Mischiamo di nuovo e inseriamo via via la fecola di patate e la colla di pesce. La prima ci servirà ad addensare il composto. La seconda a renderlo gelatinoso. Siamo pronti per la cottura.

Su un pentolino abbastanza capiente versiamo il preparato e facciamo cuocere a fiamma bassa. Di tanto in tanto mischiamo per evitare che si formino grumi. Dopo pochi minuti il budino inizierà a prendere forma e consistenza. Togliamolo dalla pentola e prima che inizi a solidificarsi mettiamolo negli stampi.

Adesso dobbiamo armarci di un po’ di pazienza. Lasciamo i budini a temperatura ambiente per due ore e poi spostiamoli in frigorifero. Attendiamo altre due ore e possiamo servire guarnendo con il cioccolato.