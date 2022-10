Dolci al cioccolato dal cuore goloso pronti in pochi minuti e senza forno

Durante la giornata, può spesso capitare di avvertire la voglia di mangiare qualcosa di dolce. Tuttavia, con i tempi che corrono, questa voglia cozza un po’ con l’esigenza di risparmiare energia elettrica. Infatti, la maggior parte delle volte, i dolci più buoni e invitanti sono anche quelli più caldi e soffici. Ma, per ottenerli, è quasi inevitabile utilizzare il forno.

In tale scenario, abbiamo quindi bisogno di scoprire come fare dei dolci ugualmente buoni e invitanti ma senza accendere questo elettrodomestico. Nella ricetta di oggi, quindi, vedremo come realizzare dei deliziosissimi dolci al cioccolato dal cuore goloso, utilizzando soltanto 5 ingredienti. Infatti, ci serviranno:

300 g di cioccolato fondente, o al latte;

100 g di burro di arachidi;

25 g di frutta secca;

25 g di zucchero a velo;

rapè di cocco.

Come sciogliere il cioccolato a bagnomaria

Per prima cosa, versiamo dell’acqua in una pentola e portiamola a ebollizione. Nel frattempo, tritiamo finemente il cioccolato e versiamolo all’interno di una ciotola. Quando l’acqua bolle, prendiamo la ciotola e posizioniamola sulla pentola, ma senza far toccare il fondo della ciotola con l’acqua. A questo punto iniziamo a sciogliere il cioccolato a bagnomaria, continuando a mescolare con un leccapentole.

Realizziamo il nostro ripieno in pochi e semplici passaggi

Ora, in un’altra ciotolina a parte, versiamo il burro di arachidi e mescoliamolo insieme allo zucchero a velo. Una volta ottenuto un composto pastoso, prendiamo il nostro mix di frutta secca e iniziamo a tritare il tutto. In questo caso, possiamo comprendere nel mix le nocciole, le mandorle o le noci.

Se le abbiamo a disposizione, possiamo anche utilizzare le noci pecan che sarebbero utili a mantenere il colesterolo cattivo sotto controllo.

Terminata questa fase, non ci resta che mescolare la frutta secca con il composto di burro di arachidi realizzato precedentemente.

Dolci al cioccolato dal cuore goloso da fare in pochissimo tempo

Ora procuriamoci una teglia per muffin e predisponiamo al suo interno 6 pirottini di carta. In ognuno di essi versiamo una parte del cioccolato fuso e, con un cucchiaio, formiamo un dislivello al centro. Qui adagiamo una porzione di composto e ricopriamo il tutto con la parte restante di cioccolato.

Una volta finito, livelliamo la superficie e spolveriamo il cosiddetto rapè di cocco, che non è altro che la polpa di cocco essiccata e grattugiata. A questo punto, riponiamo la teglia in frigorifero per almeno 2 ore, per far rassodare i nostri dolcetti, e siamo finalmente pronti per servirli a tavola e gustarli.

