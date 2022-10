Come sostituire i dolci la sera con delle ricette light e gustose

Dopo un pranzo o una cena la voglia di dolci c’è sempre. Prima di tutto bisogna capire, grazie all’aiuto di una nutrizionista, il perché sentiamo questa voglia di dolci dopo aver mangiato. È possibile che non ci sia un giusto bilanciamento dei vari nutrienti e veniamo meno di zuccheri. In secondo piano, potremmo trovare delle ricette gustose ma soprattutto leggere da poter fare per toglierci la voglia. Prima di passare a questo, però, vediamo cosa potremmo mangiare anziché consumare un dolce.

Come diminuire la voglia di dolci

Potremmo utilizzare i fermenti lattici. Questi andranno a ridurre la presenza di batteri andando di conseguenza a ridurre anche il desiderio di cibi zuccherati. Possiamo mangiare più proteine. Queste ci faranno sentire sazi e non avremo bisogno di mangiare ancora. Oppure, anziché utilizzare lo zucchero normale potremmo optare per i dolcificanti naturali come la stevia.

Come sostituire i dolci la sera per bloccare gli attacchi di fame

Adesso possiamo passare alle nostre ricette. La prima che andremo a vedere è un tiramisù light e vegano. Ci serviranno:

250 g di biscotti vegani;

125 g di yogurt di soia;

50 g di zucchero di canna;

250 g di panna di soia;

b. di cacao amaro, caffè.

Come fare il tiramisù vegano

Prepariamo il caffè e lo lasciamo raffreddare. Versiamo lo yogurt in una ciotola insieme allo zucchero. Mescoliamo e riponiamo in frigo. Montiamo la panna di soia con le fruste elettriche. Una volta montata, aggiungiamo la miscela di yogurt e zucchero. A questo punto possiamo bagnare i biscotti nel caffè e assemblare a strati il tiramisù. All’ultimo strato mettiamo il cacao amaro.

In alternativa potremmo optare per dei buoni biscotti adatti anche per i bambini, con la farina di legumi, in modo da accompagnarli dopo cena insieme al caffè.

Biscotti con farina di ceci

Per creare i nostri biscotti ci serviranno:

140 g di farina di ceci;

20 g di nocciole;

60 ml di acqua;

20 g di farina di cocco;

50 g di zucchero;

un cucchiaino di cannella in polvere;

60 ml di olio di semi.

Mettiamo la farina di ceci in una padella calda. Mescoliamo fino a quando non risulta arancione. Mettiamo in un mixer le nocciole, lo zucchero e la cannella. Frulliamo. Aggiungiamo quindi questa farina che verrà fuori alla farina di ceci e aggiungiamo l’acqua. Mettiamo anche la farina di cocco e l’olio. Mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto diamo la forma che più preferiamo ai biscotti e mettiamo in forno a 180 gradi per 10 minuti. Abbiamo visto dunque come sostituire i dolci la sera attraverso delle ricette davvero deliziose.

