I giovani in procinto di completare il loro percorso di studi con la maturità avranno bisogno di scegliere presto quale laurea affrontare. Una decisione che si porta dietro molti dubbi e paure e che spesso può far cadere in un profondo stato di ansia. Ebbene, gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno scoperto alcuni consigli interessanti che vengono direttamente da autorevoli enti di studio.

C’è infatti una ricerca stilata da Unioncamere e ANPAL che ha stimato il fabbisogno di laureati nel prossimo quinquennio, vale a dire dal 2021 al 2025. La stima per il mondo del lavoro è di circa 1,2 milioni di unità, circa 240mila laureati all’anno, divisi circa per il 60% nel settore privato e per il restante 40% nel settore pubblico. Ecco a quale università iscriversi per trovare lavoro e guadagnare tanti soldi entro i prossimi cinque anni.

Le tre lauree più richieste

La prima area di competenza tra le lauree più richieste sarà quella nei settori economici e statistici. I laureati necessari in questo ambito saranno infatti tra i 36mila e i 40mila. A seguire c’è l’area giuridica e politico-sociale: la richiesta qui sarà di circa 39mila laureati all’anno. Economisti e giuristi saranno comunque più richiesti di statistici e sociologi, per un rapporto di quasi il 60% del totale.

Com’era prevedibile, l’area medico sanitaria è sul podio delle lauree più richieste. Dopo la pandemia da Covid 19, questo tipo di professioni sono diventate ancor più importanti e fondamentali. La richiesta media in questo campo sarà circa tra i 33mila e i 35mila laureati.

Ecco a quale università iscriversi per trovare lavoro e guadagnare tanti soldi

Se è indecisi nella scelta del proprio futuro, lo studio di Unioncamere e ANPAL colloca al quarto posto il settore ingegneristico con circa 31mila, massimo 35mila laureati l’anno fino al 2025.

Segue poi il settore della formazione e dell’insegnamento con circa 25mila. Tra questi ultimi saranno compresi anche i laureati in scienze motorie.