In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato degli ortaggi che dovrebbero stare lontani dal frigorifero (consultare qui).

Infatti, si era cercato di spiegare per quale motivo verdure come zucche, cipolle, aglio o pomodori non dovrebbero stare al freddo.

Passando dalla verdura alla frutta la sostanza non cambia. Infatti, molte varietà di frutta non dovrebbero essere conservate in frigorifero.

Il rischio che si corre è quello di un annerimento precoce della buccia e della polpa con un rammollimento dei tessuti.

Quando si parla di vegetali, in questo caso, si fa riferimento principalmente a quelli di origine tropicale o sub tropicale.

Infatti, saranno quelli che subiranno più danni se conservati al freddo. Anche se, appena tirato fuori dal frigorifero sembrerà tutto a posto la situazione degenererà velocemente.

Tra i frutti che non andrebbero in frigorifero troviamo l’ananas, il limone e il mango.

Ecco, quindi, perché per conservare frutta e limoni a lungo non bisogna commettere questo errore madornale.

Ananas

L’ananas si conserva bene a una temperatura che va dai sette ai dieci gradi. In caso di temperature troppo basse, come accade nei frigoriferi, ci sarà un annerimento della polpa che diventerà molle.

Appena acquistato si consiglia di tenerlo a temperatura ambiente e consumare entro pochi giorni.

Se proprio lo si vuole sistemare in frigorifero sarà necessario avvolgerlo in una pellicola e non lasciarlo in frigorifero per più di quattro giorni.

Mango

Per il mango è necessario differenziare tra frutti acerbi e frutti maturi. I frutti ancora acerbi possono essere conservati a temperatura ambiente e in un contenitore.

Infatti, hanno bisogno del buio per riuscire a maturare, nel giro di una settimana dovrebbero apparire maturi.

Se tenuti al freddo, invece, patiranno un forte squilibrio nella maturazione e si avrà la comparsa di macchie.

Una volta maturi poi potranno essere sistemati in frigorifero, ma consumati entro una settimana.

Per conservare frutta e limoni a lungo non bisogna commettere questo errore madornale

Anche i limoni non dovrebbero andare in frigorifero per un periodo di tempo molto lungo (minimo dieci giorni). Infatti, sotto i dieci gradi potrebbero comparire macchie e incavi sulla buccia, e tenderebbero a seccare.

Per conservarli in frigorifero si consiglia di inserirli in un contenitore pieno di acqua, questo aiuterà a mantenerli idratati. Si ridurrà anche la possibilità di proliferazione di muffe.