Il cioccolato è amato da grandi e piccini, ma viene spesso demonizzato come uno snack poco salutare. Niente di più sbagliato: il cioccolato regala benefici incredibili per l’organismo! In particolare, sembra impossibile, ma il cioccolato tiene alla larga un fastidioso disturbo che tormenta quasi tutti.

Un problema di salute a cui pochi sfuggono

È capitato quasi a tutti, almeno una volta nella vita, di avere una carie. Questa è una vera e propria malattia dei denti, con conseguenze potenzialmente gravi. Infatti, in una fase iniziale la carie attacca solo la parte esterna del dente, ossia lo smalto. Se non curata, però, si fa strada negli strati più interni. Può addirittura causare la perdita del dente.

Nel caso della carie, prevenire è certo meglio che curare. Tutti sanno che bisogna spazzolare i denti dopo ogni pasto, senza dimenticare di usare il filo interdentale. Inoltre, è buona regola evitare di fumare e fare controlli periodici dal dentista, in modo da scoprire le carie quando sono ancora nella fase iniziale.

Infine, è ben noto che alcuni alimenti causano le carie. In particolare, occorre fare attenzione a non esagerare con dolci e bibite zuccherate. Ma non tutti i cibi fanno male ai denti: alcuni alimenti, al contrario, mantengono la bocca in salute. È il caso di uno snack adorato da tutti.

Sembra impossibile ma il cioccolato tiene alla larga un fastidioso disturbo che tormenta quasi tutti

Il cioccolato non è certo cibo spazzatura. Al contrario, ha molti benefici per la salute. Bisogna però fare una precisazione importante: ad essere prezioso per l’organismo non è il cioccolato al latte, o quello bianco. Piuttosto, la tipologia migliore è quella con il contenuto di cacao più elevato. Si tratta, ovviamente, del cioccolato fondente.

Il cacao, infatti, potenzia il sistema immunitario e ha effetti antinfiammatori. Riduce la pressione arteriosa e fa bene all’umore. Questi benefici sono noti ai più.

Ma il cioccolato fondente ha anche un effetto sorprendente: aiuta a prevenire la carie. Infatti, contiene sostanze che impediscono ai batteri responsabili della carie (come lo Streptococcus mutans) di proliferare nella bocca. Il cioccolato riduce inoltre l’infiammazione delle gengive, che può avere conseguenze disastrose per la salute.

A confermare gli effetti positivi del cioccolato sul benessere della bocca sono gli esperti dell’Humanitas, che però aggiungono una raccomandazione: per godere dei benefici bisogna scegliere il fondente con almeno il 70 per cento di cacao.

Per chi non è un grande fan del fondente, ci sono due ricette semplicissime in grado di far cambiare idea a tutti: uno snack leggerissimo con soli due ingredienti e un budino al cioccolato con poche calorie.

Insomma, chi avrebbe mai detto che i dolci possono anche prevenire la carie?