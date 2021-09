Il Ftse Mib ha rappresentato, nella seduta dello scorso 3 settembre, un classico esempio di tecniche con indicazioni convergenti sugli stessi livelli di prezzo, in funzione di supporto.

Poteva quindi essere probabile una tenuta e successiva ripresa delle quotazioni, e così è stato.

Partiamo quindi, nella nostra analisi, dal seguente grafico a barre daily.

Ftse Mib: convergenza di riferimenti e ripartenza rialzista

Il grafico qui sopra rappresenta, con la retta supportiva ascendente, un riferimento sia naturale, che coincidente con il metodo Magic Box.

Come già indicato in precedenti analisi, questa retta di supporto è quella che doveva garantire la sussistenza di un trend rialzista, fino alla sua violazione.

Come evidenziato dalla freccia rossa, una volta toccato questo riferimento, le quotazioni si sono riprese.

Ma, come possiamo notare dal seguente grafico, in prossimità del 3 settembre si collocava anche una importante scadenza ciclica.

Setup ciclico

Sul grafico qui sopra, sempre a barre daily, abbiamo indicato con il semicerchio verde, bordato di rosso, il ciclo di medio termine, già analizzato in precedenti occasioni.

Notiamo subito che il minimo del 3 settembre si colloca nell’area temporale, indicata da una retta verticale nera, in prossimità o coincidenza della quale ci si poteva attendere la formazione del bottom di transizione tra secondo e terzo sottociclo.

E così è stato.

Nel grafico viene ancora una volta tracciata anche la linea di supporto, di cui abbiamo detto più sopra.

Indicazioni astrofinanziarie

Ma intendiamo applicare inoltre tecniche planetarie, per verificare se in base a queste si possano cogliere ulteriori riferimenti. Sempre sui medesimi livelli di quotazione per la seduta del 3 settembre.

Utilizziamo quindi la tecnica della trasformazione dei gradi zodiacali in quotazioni di borsa, che ho già spiegato nei precedenti articoli.

Applichiamo la tecnica dell’algoritmo di trasformazione inversa.

Apertura del Ftse Mib in data 3 settembre a 26.218, da cui 26.218/360=72,82.

Quindi: 72X360=25.920.

Questa la base da cui partire per trasformare la posizione zodiacale di un pianeta.

In data 3 settembre 2021 la Luna si trovava a 20 gradi e 36 primi in cancro, che arrotondiamo a 20 gradi, quindi 110 arrotondati, sommando i gradi di ognuna delle porzioni di 30 gradi, in cui si suddividono le tre costellazioni che precedono quella del cancro.

Sommiamo quindi 25.920 a 110 ed otteniamo 26.030.

Il minimo del 3 settembre è stato 26.034.

Ulteriore riferimento, che si aggiunge a quelli già riscontrati con le altre tecniche.

Conclusioni

A proposito di convergenza di riferimenti e ripartenza rialzista del Ftse Mib, almeno tre diversi riferimenti, desunti dalla tecnica ciclica, da Magic Box e dalla tecnica delle linee planetarie, convergevano, in data 3 settembre, ad indicare un riferimento supportivo di un certo rilievo.

Le quotazioni non hanno fatto attendere la loro risposta, ed il trend, da noi proiettato, va considerato al rialzo fino almeno alla tenuta del supporto dinamico illustrato nei grafici.

In caso di rottura ribassista di tale supporto, eventuale ulteriore conferma di inversione in caso di cedimento dell’ultimo minimo, anteriore alla rottura della trend line supportiva.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“