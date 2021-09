Con l’arrivo della stagione autunnale torna nuovamente anche quel desiderio di rinnovamento che in molti avevano accantonato durante l’estate.

D’altronde, settembre è il mese dei cambiamenti per antonomasia, un po’ come gennaio che sancisce l’inizio di un nuovo anno e una nuova era.

Tra i buoni propositi autunnali, riguardanti la moda e il beauty, non può mancare una maggior cura della nostra chioma, strapazzata dal sole e dalla salsedine dei mesi estivi.

A peggiorare la situazione, poi, anche gli effetti delle tinture che già normalmente stressano i capelli e li rendono più deboli e sfibrati.

In questo periodo, dunque, non solo il taglio ma anche il colore è molto richiesto. E mentre parrucchieri ed assistenti prendono le forbici e mescolano tinte e pigmenti, noi ci prepariamo a convivere con una capigliatura nuova, tutta da gestire.

Oltre alla categoria di chi vuole soddisfare il desiderio di vedersi allo specchio e trovarsi diversa o diverso, ci sono anche tutte quelle persone che non vorrebbero tingersi i capelli ma che lo fanno per camuffare la crescita dei tanto temuti capelli bianchi.

A tal proposito, suggeriamo questi trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi, poco prima di uscire.

In un articolo precedente, avevamo parlato anche di quest’arma di bellezza da copiare, utile per chi si tinge i capelli.

Quest’oggi, invece, mostreremo le 5 regole che non tutti conoscono ma che potrebbero salvare la vita e la bellezza dei nostri capelli, prima e dopo la tintura.

5 consigli indispensabili per chi si tinge i capelli ma che in troppi ancora non sanno

Partiamo dal consigli d’oro numero uno. Un classico suggerimento che, purtroppo, non tutti seguono. Innanzitutto, è opportuno ricordare che non bisogna lavare i capelli troppo spesso. Il lavaggio quotidiano non aumenta il grado di pulizia della chioma. Essa, infatti, risulterà inizialmente pulita, poi, pian piano perderà di lucentezza, di volume e anche il suo aspetto ne risentirà.

Generalmente, è consigliato non superare mai i 2 lavaggi a settimana. In alternativa, potrebbe essere utile l’uso di uno shampoo a secco.

Attenzione, poi, alla colorazione appena fatta. Mai lavarsi i capelli con acqua calda subito dopo la colorazione. Meglio optare per temperature tiepide, tendenti al freddo. Il calore, infatti, sembrerebbe troppo aggressivo per il colore appena fatto.

Pochi sanno, inoltre, che bisognerebbe riparare maggiormente i capelli durante i primi 3 lavaggi. Nonostante la bravura del nostro parrucchiere di fiducia, i capelli appena colorati tendono a diventare più fragili, in poco tempo. Dunque, almeno per i primi 3 lavaggi, si dovrebbe provvedere a lavaggi delicati e all’applicazione di un balsamo, una maschera ultra riparatrice e un siero. Tre prodotti che dovrebbero ripristinare la bellezza dei capelli e garantire una durata maggiore della tintura.

Il termoprotettore è un altro elemento davvero indispensabile per la cura dei nostri capelli. Tuttavia, sono in molti ancora a non usarlo.

Questo prodotto ha il compito di proteggere, appunto, i capelli dal calore di phon e piastre.

Infine, non tutti sanno che il colore si fissa meglio sui capelli ben idratati. L’ideale, dunque, sarebbe programmare ogni 10 giorni uno shampoo con prodotti idratanti. Ed ecco, dunque, perché non dovremmo più fare a meno di questi 5 consigli indispensabili per chi si tinge i capelli ma che in troppi ancora non sanno.