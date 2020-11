Un dessert light, facilissimo e rapidissimo. Il tutto senza rinunciare al sapore del cioccolato. È possibile? Sì, con la ricetta degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa. Servono solo due ingredienti e pochissime calorie per questo budino al cioccolato. E non è tutto qui: questo dolce è anche ricco di vitamine e nutrienti importanti per affrontare l’inverno.

Amico della linea e della salute

La ricetta del budino di cachi e cacao è davvero semplice. È davvero il dessert perfetto se si ha poco tempo per portare in tavola il dolce. Grazie alla dolcezza dei cachi, non c’è nemmeno bisogno di aggiungere lo zucchero. Insomma, servono solo due ingredienti e pochissime calorie per questo budino al cioccolato. La ricetta è quindi adatta anche a chi è a dieta. Bisogna solo assicurarsi che i cachi siano molto maturi. Se non si ha pazienza di aspettare, basta seguire il trucco per far maturare i cachi più in fretta. Questo speciale budino non solo non è pericoloso per la linea. È addirittura benefico per la salute. Infatti, i cachi sono ricchi di vitamina C, che rafforza le difese immunitarie. Ma anche di vitamina A, preziosa per la vista. Inoltre, i cachi aiutano a mantenere sotto controllo il colesterolo, contrastare la gastrite e favorire la diuresi.

La ricetta del budino di cachi e cacao

Ecco le dosi per due persone:

a) tre cachi maturi;

b) due cucchiai di cacao amaro.

Il procedimento è molto semplice:

a) aprire i cachi e prelevare solo la polpa con un cucchiaio;

b) eliminare i semi dalla polpa;

c) aggiungere il cacao amaro alla polpa dei cachi;

d) frullare i due ingredienti per circa 20 secondi, o finché non si crea una crema omogena;

e) versare il composto in due bicchieri o coppette;

f) mettere in frigo per una o due ore, o finché il budino non si è rassodato;

g) spolverizzare con del cacao amaro a piacere prima di servire.

Il risultato è garantito!