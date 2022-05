Chi di noi ama il mare limpido e le spiagge lunghe e sabbiose sa bene come queste siano merce rara. Ma se amiamo anche l’atmosfera giovane e alternativa sappiamo bene come la California sia una delle mete più gettonate. Questo stato americano offre attrazioni per i giovani e giovanissimi, nonché spiagge da sogno. Fare un viaggio in California può, però, essere molto costoso. Pernottamenti, voli e spese possono essere molto alte e non alla nostra portata.

Non dobbiamo disperare, infatti esistono destinazioni low cost come e meglio di Malibu, se solo sappiamo dove trovarle. In quest’isola di cui parleremo, infatti, sembra di stare in California ma è una delle destinazioni più economiche al Mondo.

Una città che in realtà è un’isola

Se pensiamo al mare più bello e alle spiagge più pittoresche, ci vengono in mente le solite destinazioni famose e popolari. Maldive, Cuba, Malibu e Caraibi sono le solite mete che gli italiani desiderano conoscere. Non tutti, però, conoscono le località da sogno che costellano la costa latinoamericana dell’Atlantico. Isole da sogno, parchi naturali incontaminati e altre aree protette sono alcune delle attrazioni che possiamo trovare lungo la costa del Brasile. Oggi vogliamo parlare di una gemma nascosta che si trova proprio al Sud di questo Paese.

Stiamo parlando di Florianopolis, anche conosciuta con il nome di Floripa e capitale dello stato brasiliano di Santa Catarina. Questa grande città si trova su un’isola ed è vicinissima a spiagge e luoghi da sogno. La città si trova al Sud del Brasile, in una regione molto ricca e sicura per i viaggiatori.

Sembra di stare in California ma è una delle destinazioni più economiche al Mondo questa città circondata dal mare e paradiso dei surfisti

L’isola di Santa Catarina offre ogni tipo di spiaggia, da quelle sabbiose con il mare calmo a quelle più agitate perfette per il surf. La bellezza di questo luogo amato dai surfisti di tutto il Mondo, però, non finisce qui. Florianopolis è un luogo che ospita da sempre comunità di surfisti e di hippie e che è perfetta per chi ama fare yoga e l’atmosfera rilassata.

La città presenta prezzi davvero convenienti per noi europei. Pernottare e mangiare al ristorante costano molto poco economici. Anche le attività in mare come il surf e il canottaggio hanno prezzi davvero convenienti.

Approfondimento

