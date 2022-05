Ora che la pandemia è agli sgoccioli e l’estate sta arrivando, in molti desiderano concedersi un viaggio in Paesi lontani. In molti in questi ultimi due anni hanno preferito mete locali come questa. Se non siamo mai usciti dall’Europa possiamo cogliere la palla al balzo e organizzare un viaggio da sogno. Oggi vogliamo parlare di una località esotica che unisce un paesaggio unico al Mondo e una storia interessante e appassionante. Perfetto per chi ama la storia e i piaceri della vita, questa destinazione non ci lascerà delusi. Altro che Cascate del Niagara, questa meta low cost sarà perfetta e non vorremo più tornare a casa.

Un Paese ricco di bellezza da conoscere almeno una volta nella vita

Chi non è mai stato in un Paese caldo deve conoscere assolutamente il Brasile. Questa gigantesca Nazione sudamericana possiede bellezze naturalistiche tra le più celebri al Mondo e città di una bellezza unica. Basti pensare a Rio e al suo mare, ai Lençois Maranhenses e a molti altri luoghi meno noti. Oggi vogliamo parlare di una regione che si trova a sud del Brasile, in cui sorgono le cascate più belle del pianeta.

Si tratta dello stato del Paranà e della regione del Parco di Iguaçu. Questa regione ospita le Cataratas do Iguaçu, che con la loro forma unica hanno ispirato film e dipinti. Le centinaia di cascate sovrastano con la loro energia incredibile. Ma le sorprese non sono finite qui, infatti le cateratte sono posizionate nel cuore di un parco naturale ricchissimo di flora e fauna selvatiche. Oltre a tucani, farfalle e coatì sarà possibile avvistare caimani e giaguari.

Altro che Cascate del Niagara, questa meta low cost ci farà innamorare con natura e paesaggi mozzafiato

La città in cui sorgono le cascate si trova in una triplice frontiera, tra l’Argentina e il Paraguay. Si potrà pianificare un viaggio tra questi Paesi per godervi i panorami, la natura e la storia di questa regione. Si potranno fare escursioni nella foresta per avvistare gli animali come dei veri e propri Indiana Jones. Poi potremo visitare i luoghi storici più interessanti, ovvero le missioni gesuitiche e le loro rovine, ma anche i villaggi degli indios nel mezzo della foresta. Viaggiare in queste località è semplice ed economico per noi europei. Gli hotel costano davvero pochissimo e si può mangiare al ristorante spendendo meno di dieci euro.

