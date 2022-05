Il Mondo in cui viviamo è ricchissimo di luoghi meravigliosi in cui la natura regna sovrana. Spiagge, lagune, montagne e foreste sono alcune delle meraviglie che possiamo visitare nei quattro continenti.

Magari vogliamo anche iniziare a esplorare il Pianeta, capita spesso, però, che i prezzi altissimi necessari per spostarsi ci fermino. Infatti le località più belle sono spesso anche quelle più richieste e costose. Pensiamo alle Maldive, Seychelles e Bahamas, ad esempio, che sono passate da essere mete lontane e isolate a capitali del turismo mondiale.

In questo articolo, però, vedremo che chi ama il mare trasparente e la sabbia bianca non deve per forza andare alle Maldive, ma deve conoscere questo paradiso naturale.

Perfette per concludere un viaggio zaino in spalla

Le isole di cui parliamo oggi sono considerate da molti una sorta di “Maldive low-cost”. Si tratta di un arcipelago sito nell’Oceano Indiano a largo delle coste birmane. Stiamo parlando delle Andamane, arcipelago costituito da più di 500 tra isole e isolotti. Questo luogo è ancora relativamente poco noto ed è al di fuori dalle rotte turistiche più tradizionali e ci offre scorci e spiagge incredibili.

Per esempio, sull’isola di Havelock si trova Radhanagar Beach, considerata da molti esperti la spiaggia più bella dell’Asia. Oltre a spiagge di sabbia bianchissima e argentata, poi, troviamo parchi naturali che preservano flora e fauna. Elefanti, tartarughe e pappagalli sono alcuni tra gli animali che possiamo incontrare selvatici nelle Andamane.

Chi ama il mare trasparente e la sabbia bianca ma non può permettersi le Maldive deve conoscere questo paradiso terrestre

La buona notizia è che questa destinazione asiatica ha ancora prezzi accessibili, sia per i pernottamenti che per gli spostamenti locali. Dormire in un hotel di medio rango è possibile con meno di 30 euro a notte per persona, così come è economico mangiare nei ristoranti. Anche gli spostamenti in taxi e in nave tra un’isola e l’altra sono molto economici per noi europei.

Non è invece semplicissimo raggiungere le isole dall’Europa, mentre è molto facile ed economico da India e dal Sud-Est asiatico. Potremo trovare voli economici dalle principali città indiane. Se stiamo viaggiando in questo angolo di Mondo possiamo concludere la vacanza con qualche giorno in questo arcipelago ancora incontaminato dal turismo e dall’inquinamento.

Approfondimento

Sembra di essere alle Maldive ma è a due passi dall’Italia questa oasi marina di pace e natura selvaggia