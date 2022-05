Gli alimenti che arrecano benessere non mancano in tutti i periodi dell’anno. Soprattutto quando fa caldo, alcuni cedono il posto ad altri. In questo periodo si fa volentieri spazio a tavola a verdure crude, come l’insalata, e la frutta. Regalano una sensazione di fresco molto gradita al corpo. Inoltre, sono ricche di quegli elementi nutritivi che ci permettono di sopportare meglio la calura. Un altro aiuto non secondario potrebbe venirci dalle tisane. In genere sono a base di radici ed erbe aromatiche. Non solo sono profumate, ma ci aiutano a tenerci in forma. Nel periodo in cui tutti si liberano dagli eccessi invernali, si potrebbe avere anche un ventre più piatto con una tisana. Sarebbe il caso allora di abbinare un po’ di tè verde con della menta. Questa tisana appartiene alle antiche tradizioni del deserto marocchino.

Sarebbe però sbagliato affidarsi esclusivamente alle tisane per dimagrire. Il nostro corpo, infatti, ha bisogno delle sostanze principali, che le tisane non possono fornirci. Bisogna allora mettere in equilibrio i vari alimenti, senza dovercene necessariamente privare del tutto. Sarebbe questo infatti il segreto per dimagrire nel modo corretto.

Si potrebbe dimagrire con gusto e sgonfiare la pancia con un frullato di frutta che darebbe anche più energia

Dimagrire, quando fa caldo, sarebbe anche un’esigenza del corpo. Non viene tanta più voglia di assumere cibi molto calorici, come una carbonara, dei ravioli al sugo o del bollito alla piemontese. Si passa automaticamente a cibi più leggeri e, volentieri, si assumono anche dei frullati. Composti in genere a base di frutta, sono un tocco di salute.

Potremmo preparare un frullato a base di mela, arancia, o limone, e fragole. In questo modo si potrebbe dimagrire con gusto e sgonfiare la pancia. Quando si prepara un frullato è meglio consumarlo subito. Tuttavia, se si pensa di sorbirlo durante la giornata, allora meglio conservarlo in frigo, aggiungendo del limone e dello zucchero. Sono ingredienti con proprietà antiossidanti e conservanti. Scopriamo le proprietà di questi frutti.

La mela è un frutto molto apprezzato tutto l’anno. Sarebbe meglio mangiarla con la buccia, dove si trovano la maggior parte delle sostanze utili. Oltre a far bene al sistema cardiovascolare, aiuterebbe a svuotare l’intestino, sgonfiando la pancia. Le fragole agirebbero a livello intestinale su possibili infiammazioni. Inoltre, come la mela, proteggerebbero l’apparato cardiovascolare. Limone e arance sono ricchi di vitamina C, che sarebbe utile a dare una carica di energia, quando ci si sente oppressi dal caldo. Potremmo preparare un frullato di arance e fragole, oppure di mela e arance, o ancora di mela, limone e fragole. Componiamolo secondo i nostri gusti e facciamo un pieno di salute.

