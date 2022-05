Chi di noi ama l’arte della seduzione sa bene come i particolari siano importanti. Molti credono che per risultare attraenti si debba avere un corpo perfetto e nessuna imperfezione. In realtà, non è affatto così. Quando ci relazioniamo alle altre persone non è il fisico e la bellezza l’aspetto più importante.

Oggi vogliamo parlare di un aspetto che viene sempre apprezzato moltissimo da chi ci guarda. Infatti, è una delle cose che le donne notano di più negli uomini questa parte del corpo che possiamo imparare a valorizzare.

L’importanza dei particolari

Se vogliamo apparire attraenti e sensuali, dobbiamo sapere che i particolari sono fondamentali. Un bel viso con sopracciglia non curate, un bel piede con scarpe di scarsa qualità fanno perdere tutto il fascino. Quando incontriamo per la prima volta una persona non notiamo per prima cosa l’altezza o la bellezza del volto, ma altri aspetti.

Innanzitutto la voce, il modo in cui viene modulata e scandita. Una voce ben usata può trasmettere emozioni molto positive ai nostri interlocutori. La seconda cosa che si nota quando incontriamo qualcuno sono le mani. Questa parte del corpo ci dice moltissimo di una persona e può giocare un ruolo cruciale.

È una delle cose che le donne notano di più negli uomini questa parte del corpo che in molti sottovalutano e non curano abbastanza

Le mani e le dita di un uomo ci mostrano se fa un lavoro manuale o un lavoro d’ufficio. Il modo in cui le muoviamo dicono molto anche della nostra personalità. Dal modo in cui vengono curate possiamo capire se la persona ha cura di sé stessa oppure è trascurata. Per tutti questi motivi è fondamentale avere sempre unghie ben curate e una manicure impeccabile.

Al giorno d’oggi moltissimi uomini si rivolgono a centri estetici per manicure maschili, a volte mettendo anche uno smalto. L’importante è che non siamo mai troppo lunghe e irregolari. Le unghie devono essere corte e lisce, senza sporcizia, pellicine e croste. Se le mani sono curate, possiamo anche indossare un bell’anello estroso che comunichi sicurezza di sé e originalità. Con unghie e mani perfette guadagneremo fiducia in noi stessi e apparire affascinanti ed attraenti sarà un gioco da ragazzi.

