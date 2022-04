Con la fine della pandemia in moltissimi amerebbero ritornare a viaggiare e girare il Mondo. Dato l’attuale rincaro, la crisi e i salari bassi, spesso si rinuncia. Viaggiare può essere molto caro, secondo una comune idea.

In realtà, non è un’attività per forza costosa, dipende dal modo in cui si fa. Se vogliamo viaggi di lusso, organizzati e in Paesi costosi, rischiamo di spendere un patrimonio, ma non è sempre così.

Se sappiamo dove andare e a quali piattaforme rivolgerci, potremo addirittura spendere meno soldi di quando rimaniamo a casa.

Oggi, perciò, vogliamo svelare alcuni trucchetti per girare l’Europa e il Mondo senza spendere una lira. Infatti, sono questi i trucchi furbi per viaggiare ovunque spendendo pochissimo e incontrando molte persone amichevoli.

L’immenso potere di Internet e delle communities

Dopo la comparsa di Internet la comunità globale si è organizzata per creare gruppi di interesse su temi simili. Sono nate piattaforme per gli amanti dei viaggi che danno la possibilità di incontrare persone simili in ogni parte del Mondo. Oggi vogliamo parlare di alcune di queste piattaforme, che sono perfette per conoscere persone e scambiare esperienze.

Se vogliamo pernottare gratuitamente in qualsiasi parte del Mondo, possiamo rivolgerci, ad esempio, a Couchsurfing. Questo sito raggruppa padroni di casa e viaggiatori da tutto il Mondo. Chi viaggia può essere ospitato gratis da chi ha a disposizione un letto o un divano vuoto. Lo scopo di questa esperienza è conoscere persone del posto e fare amicizia.

Un altro metodo usato da molti viaggiatori è quello del volontariato negli ostelli. Piattaforme come Workaway o Worldpackers, ad esempio, ci permettono di avere vitto e alloggio gratis in cambio di qualche ora di servizio al giorno.

Se useremo questi metodi, potremo risparmiare moltissimo su alberghi e ostelli e non dovremo preoccuparci del costo dell’affitto.

Sono questi i trucchi furbi per viaggiare ovunque risparmiando davvero tanti soldi

Per quanto riguarda gli spostamenti, possiamo seguire altri trucchi. È fondamentale preferire mete e tratte coperte da compagnie aeree low cost per risparmiare moltissimo.

Una volta in cui siamo nel Paese che vogliamo visitare, dobbiamo evitare i tour organizzati e i treni più costosi e sempre scegliere il trasporto locale. Sempre più economico e accessibile, il trasporto locale è perfetto se vogliamo conoscere a fondo un Paese nuovo.

Assieme a questo metodo possiamo scegliere servizi di carsharing e car pooling che ci permettono di percorrere molti chilometri spendendo pochissimo. Blablacar e Uber, ma anche altre piattaforme offrono interessanti possibilità.

Se metteremo da parte il solito modo di viaggiare avremo occasioni incredibili e spenderemo pochissimi soldi.

