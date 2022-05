Durante il longevo e mitico Impero Romano maggio era uno dei mesi più importanti dell’anno. Dedicato a Maia, dea della fertilità e della produttività agricola. Madre di Mercurio, messaggero degli Dei era la divinità alla quale i romani affidavano il risveglio della natura. E, ancora oggi, se ci pensiamo, maggio è proprio il mese in cui torniamo a dedicarci a 360 ° al giardino, all’orto e alle nostre colture. Sono finite le gelate, il clima è mite e ci sono tutti i presupposti per seminare e piantare. Sarà proprio quello che accadrà nei prossimi giorni a questi due segni fortunati che si troveranno attorno terreno fertile. Seconda metà di maggio col botto per una coppia baciata dalla fortuna ma c’è un segno che sarà in balia dell’eclissi lunare. Con tutti i rischi che potrebbero seguire.

Ariete e Toro tra i protagonisti dei prossimi giorni

Venere e Giove, approfittando anche dell’appoggio di Mercurio, metteranno sul gradino più alto del podio l’Ariete. Immaginiamo l’espressione soddisfatta dei nostri Lettori di questo segno e quella ormai stufa di tutti gli altri 11. Probabilmente, mai come quest’anno le stelle rischiano di proteggere un segno, a discapito degli altri. Sanno bene i nostri Lettori più fedeli che tutto il 2022 sarà per l’Ariete un anno da record. Ma le vere e proprie novità che potrebbero cambiare la vita, sarebbero in arrivo proprio in queste settimane.

Anche il Toro gode in questo momento dell’appoggio di stelle e pianeti. Rispetto all’Ariete, però, la sua sarà una fortuna maggiormente limitata all’ambito finanziario ed economico. Non certo poca cosa, perché comunque secondo le stelle nei prossimi giorni i Tori potrebbero ricevere ottime notizie e guadagni insperati. Non male nemmeno l’appoggio di Venere, che dovrebbe garantire delle novità a tutti coloro che sono single.

Seconda metà di maggio col botto per questi 2 segni travolti da oro e successo mentre i Gemelli si sentiranno come Leonardo e lo Scorpione rischia di finire nell’eclissi lunare

La seconda metà di maggio si prevede come una sorta di aula didattica per i Gemelli. Attesi a un laboratorio produttivo, perché le stelle favoriscono creatività, fantasia e progettazione. Mai come in questo momento il destino dei Gemelli sarebbe tutto nelle loro mani. Se hanno voglia di cambiare la loro vita, con nuove sfide lavorative, può essere il momento giusto. Ma se vivono d’arte, comunque sarà un periodo veramente favorevole alla loro professione.

Tuttavia lo Scorpione è atteso alla prova dell’eclissi lunare. Questo comporta sempre dei rischi, ma anche delle sfide. La parola d’ordine è credere in ciò che si fa. Non bisogna assolutamente abbattersi se ci sono degli ostacoli sulla via del successo. Lo Scorpione potrebbe comunque volare più in alto, superando le barriere che non sembrerebbero assolutamente invalicabili. Momento di transizione anche in campo amoroso, perché i nati sotto questo segno sentono l’instabilità primaverile. Attenzione a non compromettere già delle storie appena iniziate.

