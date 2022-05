Per fortuna c’è ancora una bella fetta di italiani che dall’oroscopo si aspettano buone notizie in amore. Non solo soldi e fortuna, ma anche la speranza di trovare la persona giusta se siamo single. Oppure sperare che le stelle ci siano vicine anche in un rapporto consolidato. Spesso vediamo e leggiamo come le difficoltà economiche e professionali influenzino anche i legami familiari. Soprattutto in determinati periodi dell’anno, quando si fa sentire lo stress lavorativo e rischiamo di litigare ogni momento. Non ci vuole l’oroscopo per sentire e provare tutta la tensione palpabile tra le mura domestiche. Proprio nell’articolo di oggi, lasceremo per una volta da parte soldi e fortuna e ci occuperemo d’amore. Ricordando ai nostri Lettori che magari se ne sono dimenticati quali saranno i segni protetti da Venere nei prossimi mesi.

Attenzione alla trasgressione dei Pesci

Al primo posto dei segni che potrebbero essere più fortunati in amore nella prossima estate ci sono i nostri amici dei Pesci. Non solo Venere che porterà romanticismo e passione, ci sarà persino lo zampino di Giove. Pianeta, che lascerà da parte per una volta la sua saggezza e guiderà questo segno sulla via della passione. Molto positivo anche Marte, che di suo metterà a disposizione il coraggio, l’audacia e la voglia di trasgredire. Il campo di battaglia si trasferirà per i Pesci in tutto ciò che riguarda il cuore. Le donne single di questo segno potrebbero trovare nelle prossime settimane il principe azzurro tanto desiderato. Per i maschietti invece si prevede un’estate piena di avventure.

Sempre a parlare di soldi e fortuna ma in troppi dimenticano che l’estate travolgerà d’amore e di passione questi 3 segni protetti da Venere e Cupido

Marte e Venere appoggeranno anche qualsiasi desiderio in campo amoroso per lo Scorpione. Mettendo pure un velo sulla tradizionale gelosia che accompagna questo segno. Potrebbe essere un’estate davvero eccezionale per le coppie già affiatate. Non sono in arrivo miracoli e regali, ma le coppie che hanno uno Scorpione vivranno un’estate all’insegna della felicità e della serenità. Ci saranno tanta comunicazione e tantissima onestà. Atmosfera assolutamente magica anche per i single.

Il segno più intrigante di tutti

Sempre a parlare di soldi e fortuna, mai il segno più intrigante e misterioso dell’estate sarà quello dei Gemelli. Le donne di questo segno saranno particolarmente affascinanti in tutta la loro positività e la loro voglia di vivere. Per gli uomini, niente emozioni da Peter Pan, ma un’incredibile voglia di fuggire lontano con la propria compagna. Sicuramente chi ha un Gemelli all’interno della coppia nelle prossime settimane non finirà per annoiarsi. Potrebbe essere infatti l’estate del viaggio esotico e sempre sognato di tutta la vita. Le stelle promuovono la voglia di trasgredire, ma senza dare nell’occhio e avvolgendosi nel proprio nido d’amore.

Lettura consigliata

Lo ricorda anche l’oroscopo dei Pellerossa che l’estate sarà l’anno magico di questo fortunatissimo segno rappresentato dalla nobiltà del falco rosso e dal profumo del ciclamino