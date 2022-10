La Luna piena di ottobre porta buone novità per questi 2 segni zodiacali

Un poeta medievale definiva la Luna piena “del padellon del Cielo, la gran frittata”. In realtà la Luna ha un’influenza molto forte secondo la conoscenza antica e le culture popolari. Porterebbe effetti favorevoli su nascite, piante e persino tagli di capelli. Di certo queste influenze, che le si attribuivano fin dai tempi antichi, si attribuivano alla grande importanza nello zodiaco.

La Luna è per eccellenza un simbolo di potenza e di fertilità. Non a caso nell’antica Grecia il culto di Artemide avveniva con la creazione di una focaccia di colore chiaro che rappresentava la Luna e la nascita della vita. Per questo alcuni dicono che la torta di compleanno sia nata così.

Ma senza andare molto indietro possiamo vedere gli effetti diretti della Luna piena nell’oroscopo. Infatti la Luna piena di ottobre porta buone novità in questa seconda metà del mese.

Un passo in avanti di consapevolezza

Sarà la notte di domenica quella in cui vedremo la Luna piena splendere in Ariete. Fenomeno che segue di poco la congiunzione della Luna con Saturno. A festeggiare saranno i figli del segno dei Gemelli. L’opposizione di Venere sta per finire. Il periodo di assestamento dell’ultimo mese volgerà al meglio grazie ad un piccolo colpo di fortuna che cambia il loro modo di vedere le cose. Plutone schiarisce i dubbi con una posizione forte: raggiungere la verità costa tempo e fatica. Ma l’attesa merita la ricompensa. Attenzione però a non esagerare con l’euforia. Uno scacchista prudente sa che basta una sola mossa sbagliata per vanificare una strategia a lungo costruita.

A gonfie vele andranno le amicizie: una sorpresa in particolare potrebbe venire dalla riscoperta di una persona cara che non vedevamo da tempo. Ma i Gemelli non sono gli unici a festeggiare. Ne sapranno infatti qualcosa i figli del Capricorno.

La Luna piena di ottobre porta buone nuove insieme ad amore e fortuna

Per il Capricorno la regola aurea è la seguente: o tutto, o nulla. Lo sconforto quando li colpisce sembra assoluto. Per fortuna in fondo al pozzo dei pensieri ritrovano sempre una chiave d’uscita. La Luna piena e l’opposizione di Giove e Mercurio in arrivo sono un punto di riferimento: la felicità non si trova tanto nella ossessiva ricerca di un risultato brillante. Ma nella tranquillità di star vivendo una bella opportunità. Il successo arride alle persone positive e che non vedono negli ostacoli la scusa per arrabbiarsi. Ma una ragione per correre meglio.

In amore saranno aperti al cambiamento. Ma non bisogna mai forzare troppo le cose. D’altronde alcuni segni sono davvero troppo poco compatibili tra loro per poter andare d’amore e d’accordo.

