“Un uomo senza soldi è un morto che cammina”, dice un antico adagio. Non ci riferiamo alla famosa serie The Walking Dead, ma alla credenza che un uomo senza soldi riesca davvero a fare poche cose. Soprattutto adesso che costa tutto caro e rischiamo di portare in banca un pacco di pasta o una bottiglia d’olio. Quando parliamo di soldi, se il nostro datore di lavoro proprio non ci sente a concederci un aumento, andiamo a sperare nell’oroscopo. Chissà che le stelle non ci concedano un colpo di fortuna, magari insperato, ma pur sempre ben accetto. Allora andiamo a scoprire quali saranno i 2 segni che nelle prossime ore avranno le pupille a forma di euro. Ma, con il Leone, che potrebbe segnalarsi per un periodo incredibile di sfortuna amorosa.

Persino il favore dei pellerossa nelle fortune dell’Ariete

Persino gli indiani d’America credevano che i nati tra marzo e aprile avessero il favore delle stelle e della natura. Non c’è oroscopo che non dica che l’Ariete è il segno fortunato delle prossime settimane. Una valanga di fortuna attenderebbe i nati sotto questo segno, che dovrebbero letteralmente gonfiare il portafogli. Ma il bello è che non dovrebbe arrivare solo una fortuna sfacciata bella e buona. Mercurio, con la complicità di Marte e Giove sarebbe infatti pronto a recapitare buonissime notizie. È il lavoro il protagonista indiscusso per l’Ariete nelle prossime settimane. Non si parla di semplici aumenti di stipendio o di scatti di livello, ma di vera e propria rivoluzione. In capo a pochi giorni potrebbero finalmente crearsi le condizioni per il cambio di vita da sempre desiderato.

Si crederanno in una miniera d’oro questi 2 fortunatissimi segni nei prossimi giorni mentre per il Leone arrivano sorprese amarissime in amore

Un piccolo ma importante colpo di scena potrebbe riguardare nei prossimi giorni i nostri lettori del Cancro. Stanno arrivando buone notizie in ambito professionale, dove il nostro superiore si sarebbe finalmente accorto del nostro talento. Sarebbe anche pronto a riconoscerlo, con una gratifica economica. Attenzione, invece a usare la prudenza negli investimenti. Solo così si riuscirà a superare il momento abbastanza burrascoso, portando sana e salva in porto la barca dei guadagni.

Tornerà presto a ruggire

Si crederanno in una miniera d’oro, quindi questi due segni, mentre si prevede un periodo abbastanza difficile in amore per il Leone. Dopo un 2021 all’attacco, è ora il momento di difendere i propri affetti. Ci sono degli ostacoli, non invalicabili, ma comunque impegnativi e da non sottovalutare. Mentre le donne Leone rischiano la sconfitta perché troppo sicure di se stesse, l’uomo dovrà tenere a freno la lingua. Per entrambi, comunque si prevede una fine primavera e inizio estate all’insegna del rischio. Nei prossimi giorni sarà bene curare la fase difensiva più di quella offensiva.

