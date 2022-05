La Legge italiana tenta di tutelare le persone con più fragilità. Una delle principali conquiste della società civile, infatti, è proprio il rispetto della diversità. E con il rispetto s’intende anche l’accorciare le distante che ci sono tra chi ha difficoltà fisiche o mentali e chi, invece, non le ha. Proprio per questo motivo i diversamente abili hanno diritto a tutta una serie di agevolazioni che dovrebbero facilitare loro la vita. In alcuni casi, infatti, sono previsti anche importanti sconti in materia fiscale che permettono l’acquisto di determinati device a prezzo più basso. Ma uno dei benefici più importanti è sicuramente quello costituito dal pass per disabili che spetta non solo a chi è invalido.

Pass per disabili cos’è e che benefici comporta

Il pass per disabili è uno strumento che permette al diversamente abile di sostare in specifiche zone riservate. Si tratta di un cartoncino da esporre sull’auto che attesta il diritto di parcheggiare nelle aree di sosta dedicate ai diversamente abili. Si tratta dei parcheggi delimitati da strisce gialle con segnaletica orizzontale e verticale (con il simbolo della carrozzina).

Ma questo pratico strumento non serve solo per parcheggiare. Permette, infatti, anche di accedere alle zone ZTL o di transitare nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico. Solitamente viene riconosciuto il diritto al pass ai disabili che hanno seri problemi di deambulazione e ai non vedenti. Si tratta, quindi, di un beneficio che non è riconosciuto a tutti gli invalidi e titolari di Legge 104.

Non solo a chi è invalido e ha Legge 104 spetta questo prezioso beneficio in auto

Quello che, forse, non tutti sanno è che in alcune occasioni questo beneficio è riconosciuto anche a chi non è invalido. Il cartellino per il parcheggio, infatti, è riconosciuto anche a chi ha delle patologie limitate nel tempo. Ed in questo caso è solo temporaneo. Può essere richiesta da chi a seguito di infortunio o incidente ha una ridotta mobilità. Come ad esempio chi ha una gamba con il gesso o, per un periodo post operatorio non può camminare per un certo periodo. O ancora, per chi deve usare stampelle, deambulatori, o carrozzina per un periodo limitato.

In questo caso è possibile fare richiesta al Comune di appartenenza, presentando apposita documentazione, del pass temporaneo. A differenza di quello permanente, che è totalmente gratuito, il pass temporaneo ha un costo che varia da Comune a Comune.

