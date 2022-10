Oroscopo settimanale irripetibile per 4 segni che navigheranno nei soldi

Ci avviciniamo a grandi passi verso la metà di uno dei mesi di ottobre più caldi degli ultimi anni. E non soltanto a livello climatico. Questi giorni sono particolarmente movimentati anche per quanto riguarda l’astrologia e i movimenti dei pianeti. Mercurio si sposta in Bilancia e va a fare compagnia al Sole e a Venere. Marte arriva nella costellazione dei Gemelli e Saturno spicca in Acquario. Una situazione che preannuncia un oroscopo settimanale irripetibile per 4 segni zodiacali destinati ad arricchirsi ben oltre le più rosee previsioni. Se apparteniamo a uno di questi 4 prepariamoci ad aprire il portafogli.

L’oroscopo dei Gemelli sarà all’insegna della fortuna e dell’amore

I Gemelli sono senza ombra di dubbio uno dei migliori segni del mese di ottobre. La settimana che inizia oggi è la dimostrazione di questo momento positivo. I nati sotto questo segno saranno irresistibili agli occhi di tutti. Venere in Bilancia porta buon umore e incontri estremamente interessanti. Marte, invece, favorisce l’intraprendenza. Probabilmente è questo il periodo migliore per chiedere una promozione o un aumento di stipendio.

Finalmente inizia la risalita dello Scorpione

Tra i segni che hanno sofferto di più la fine dell’estate c’è sicuramente lo Scorpione. Ma la svolta verso un 2023 da protagonisti è davvero dietro l’angolo. I primi segnali arriveranno a partire da martedì con una proposta lavorativa per entrare in un progetto innovativo e ambizioso. Una proposta da non farsi scappare. Decisamente positivo anche il versante delle relazioni. Chi è in coppia è destinato a riscoprire la complicità e a fare scintille sotto le lenzuola.

Oroscopo settimanale irripetibile per 4 segni tra cui l’Acquario e i Pesci

Continua il periodo carico di soddisfazioni per i nati sotto il segno dell’Acquario. Le nebbie di settembre sono svanite e gli Acquario veleggiano verso un futuro radioso. Martedì Mercurio passa in Bilancia e insieme a Venere stimola la nascita di nuove e appaganti relazioni. Anche sul lavoro è il momento di bruciarsi le navi alle spalle e dire addio ai dubbi. Mettersi in proprio e circondarsi di persone fidate potrebbe essere davvero la scelta giusta.

Il passaggio di Mercurio dalla Vergine alla Bilancia avrà ripercussioni positive anche sui Pesci. A patto di sapere cogliere le occasioni che si presenteranno. Ma soprattutto di sapere bilanciare razionalità ed emotività in un equilibrio reso difficile da Marte in opposizione. Chi riuscirà a mantenere la barra dritta sarà ampiamente ripagato. Sul fronte delle questioni di cuore con l’arrivo di una persona destinata a rimanere per molto tempo. Su quello del lavoro con la fine dell’incertezza e dei contratti a breve termine.

