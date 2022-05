Il mese di maggio entra nel vivo e non è solo la natura a esplodere, ma anche la situazione di molti segni zodiacali. Alcuni sono chiamati a un vero e proprio ingresso trionfale, nella parte più calda dell’anno, in stile Aida. Mentre, altri saranno chiamati a limitare i danni nelle prossime giornate. Ci occuperemo in particolare oggi di 5 segni. Di cui 3 avranno la protezione dei pianeti Giove e Marte. Altri 2 saranno invece alle prese con un percorso particolarmente difficile e pieno di insidie. Senza più esitazioni, andiamo alla scoperta di questo oroscopo.

Fase di cambiamenti per la Bilancia e di successi per la Vergine

In questi primi mesi dell’anno Bilancia e Vergine se ne sono stati lì tranquilli a seguire il corso degli eventi. Con qualche exploit, ma anche tante sconfitte. Ora, invece le stelle sembrano cambiare decisamente l’orizzonte per questi due segni. I nati sotto il segno della Bilancia saranno chiamati in modo particolare a stringersi attorno alla famiglia. Le difficoltà delle ultime settimane hanno compattato la squadra familiare, pronta a ripartire sulla strada del successo. Buona la situazione economica, che, come avevamo previsto, potrebbe portare finalmente a pianificare delle ferie senza il patema del budget.

Per quanto riguarda invece la Vergine, Venere, ma anche Giove spingono principalmente in amore e nella salute. Sono previste delle buone notizie in arrivo sia in campo lavorativo che finanziario. Giove dimostrerebbe tutto il suo appoggio, ma in cambio dell’uso della ragione. Meglio fare i passi più corti e avveduti che lunghi e rischiosi.

Nuoteranno in una piscina d’oro questi 3 segni spinti dalla forza di Giove e dall’audacia di Marte mentre Acquario e Pesci rischiano queste pericolose trappole sul loro cammino

Il terzo segno che farà faville nei prossimi giorni, manco a dirlo sarà l’Ariete. Questo dovrebbe essere finalmente il periodo dei tanto agognati e sospirati cambiamenti. Dalla fine del 2021 le stelle avrebbero infatti previsto proprio nel mese di maggio il periodo della grande occasione della vita. Bisogna solo fare attenzione a non sacrificare la salute sull’altare della gloria.

Via al vecchio, sì al nuovo

Nuoteranno in una piscina d’oro questi 3 segni, mentre si prevede un terreno alquanto minato per i Pesci e l’Acquario. Per i primi, le stelle consiglierebbero di liberarsi di tutto ciò che è vecchio e che ci circonda. Attenzione, che non ci riferiamo solo le cose materiali, ma anche a persone ci starebbero ingannando e portando sulla cattiva strada. È il momento di abbandonare lo spirito caritatevole e pensare di più a se stessi.

Per quanto riguarda invece l’Acquario sono davvero tante le responsabilità e gli impegni a cui fare fronte. Bisogna dare un taglio alle situazioni che non porteranno a nulla di buono, scegliendo con saggezza quale strada prendere. Il rischio è infatti quello di finire in un vero e proprio labirinto dal quale sarà poi difficilissimo uscire. Con la fine del mese, potrebbero però finire le negatività e iniziare una nuova fase positiva.

