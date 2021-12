Abbiamo appena superato il Natale e gli amanti della cucina hanno già davanti un nuovo compito: la programmazione del menù di Capodanno. Anticiparsi è sempre una buona scelta e potrebbe farci anche risparmiare qualcosa. L’importante, però, è avere le idee chiare su quello che vogliamo portare in tavola. Oggi noi di ProiezionidiBorsa proveremo a dare qualche suggerimento utile per evitare di ridursi all’ultimo minuto. E se siamo stanchi dei soliti stuzzichini e bruschette, dobbiamo assolutamente provare questo incredibile antipasto per il cenone di Capodanno. È facilissimo da preparare e ci occuperà soltanto un’ora di tempo. Ma il risultato e i complimenti degli ospiti sono assicurati.

Se siamo stanchi dei soliti stuzzichini e bruschette, dobbiamo assolutamente provare questo incredibile antipasto per il cenone di Capodanno

Non è facile uscire sempre dalle solite ricette. Soprattutto se funzionano e se hanno sempre riscosso successo. Ma la cucina è il regno della fantasia. E oggi vedremo come mettere insieme due alimenti che popolano le nostre tavole durante le feste: la polenta e i gamberi. Forse ci sembrerà incredibile ma se li abbiniamo nel modo giusto creeremo un piatto spettacolare.

Per creare 4 porzioni di polenta e gamberi ci serviranno:

2 etti di farina di mais a grana grossa;

2 etti di gamberi freschi;

1 gambo di sedano;

30 grammi di burro;

1 mazzetto di prezzemolo;

olio e limone per marinare i gamberi;

sale e pepe per condire;

aceto balsamico (facoltativo).

Come preparare l’antipasto di polenta e gamberi

Partiamo con la preparazione dei gamberi. Laviamoli e sgusciamoli con cura e rimuoviamo il filamento nero. Asciughiamoli e mettiamoli a marinare in olio e limone.

Adesso possiamo dedicarci alla polenta. Cuociamola per i canonici 40-45 minuti a fuoco medio basso e facciamo attenzione a girarla spesso per evitare la formazione di grumi. Una volta pronta, togliamola dalla pentola e incorporiamo il burro per renderla più cremosa.

È il momento di cuocere i gamberi. Prendiamo una padella e saltiamoli per qualche minuto senza eliminare la marinatura.

Siamo quasi alla fine. Prendiamo delle cocotte o delle ciotole mono-porzione e versiamo la polenta. Sopra incorporiamo i gamberi e allunghiamo con l’acqua di cottura. Regoliamo di sale e pepe, e decoriamo con qualche foglia di basilico. Se vogliamo dare un’ulteriore nota di dolcezza al piatto, possiamo aggiungere anche l’aceto balsamico.

Andiamo in tavola e prepariamoci a ricevere i meritati complimenti.

