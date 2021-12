Le feste di Natale sono un periodo davvero magico. I regali, i pranzi e le cene, gli addobbi e le luci lo rendono incredibile. Purtroppo, però, è anche uno dei momenti dell’anno che mette più alla prova il nostro portafogli. Questo non significa che dobbiamo abbatterci oppure rinunciare a qualcosa. Poco tempo fa, abbiamo visto come risparmiare qualcosa proprio in questi giorni. Oggi faremo un passo avanti e ci dedicheremo alla spesa per il 31 dicembre. Quindi, ecco 5 trucchetti infallibili per risparmiare sul cenone di Capodanno senza rinunciare a gusto e qualità. Ci stupiremo perché ci basteranno pochi accorgimenti per trascorrere una serata davvero indimenticabile. E probabilmente riusciremo a tenerci in tasca un bel gruzzoletto.

Ecco 5 trucchetti infallibili per risparmiare sul cenone di Capodanno senza rinunciare a gusto e qualità

Il primo trucchetto è quello di programmare in anticipo il menù di Capodanno e la conseguente lista della spesa. Sembra scontato ma non lo è, perché rischiamo di trovarci al supermercato senza le idee chiare e acquistare cose che non mangeremo. Una lista mirata, invece, ci permetterà di comprare solo il necessario.

Una volta deciso cosa mangiare, possiamo procedere con la scelta dei prodotti. In questo caso è sempre meglio puntare sul Made in Italy e sui cibi a km 0, preferibilmente di stagione. Spesso è il costo dei trasporti a far salire i prezzi al dettaglio. Probabilmente faremo bene al portafogli, alla salute e all’ambiente.

Il terzo consiglio è quello di evitare per una volta piatti e bicchieri di plastica. Molti li usano per non azionare la lavastoviglie o per pigrizia. In realtà si tratta di una scelta antiecologica e spesso antieconomica. Scegliamo il servizio migliore e creiamo una tavola bella da vedere. Anche se dovremo lavare i piatti a mano, ne varrà la pena.

Puntiamo sul fai da te e su primi e verdure

Negli ultimi due anni di pandemia, abbiamo imparato quasi tutti a preparare pane, pasta e pizza in casa. È il momento di mettere a frutto le nostre conoscenze e usarle per creare il cenone perfetto. Gli ingredienti per preparare queste pietanze costano decisamente meno dei prodotti già confezionati. E magari riusciremo a coinvolgere anche la famiglia nella preparazione.

L’ultimo trucchetto riguarda la scelta del menù. Evitiamo i cibi esotici e puntiamo sui tradizionali primi e verdure nostrane. Oltre a essere più economici, potrebbero rivelarsi anche più sani e leggeri. È il momento di riaprire i nostri amati ricettari e riscoprire i grandi classici.

