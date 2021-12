Secondo una recente indagine di Coldiretti, ben 8 italiani su 10 riciclano gli avanzi del pranzo di Natale.

La maggior parte degli italiani non ama dunque gli sprechi. C’è chi scalda gli avanzi e li mangia il giorno dopo oppure ricorre a delle ricette per riutilizzarli, proprio come quella che abbiamo proposto per riciclare il panettone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

La pasta è tra le portate che avanzano maggiormente dai pranzi e dalle cene delle festività. Proprio per questo, vedremo come riutilizzarla.

Invece di buttare la pasta avanzata da Vigilia e Natale, ecco come riciclarla con 2 furbe ricette antispreco.

Sono due cosiddette pietanze “svuotafrigo”, nella cui preparazione si utilizzano avanzi e ingredienti che è difficile non avere in casa.

Pasta pasticciata al forno

In questa ricetta si potranno riutilizzare anche gli avanzi di insaccati, uova, mozzarella o provola. La pasta utilizzata, inoltre, potrà essere di diversi formati. Il procedimento da seguire è molto semplice.

Bisogna prendere una teglia da forno e disporre al suo interno la pasta, la mozzarella o la provola, il salame e la mortadella a dadini, le uova sode, verdure o anche salsiccia avanzata e magari insaporire il tutto con una spolverata di sale, pepe e parmigiano.

Quindi, infornare la teglia in forno statico preriscaldato a 180 gradi e attendere che cuocia.

In genere, la pasta pasticciata impiega quindici minuti, ma il tempo di cottura potrebbe variare anche a seconda degli ingredienti utilizzati.

Invece di buttare la pasta avanzata da Vigilia e Natale, ecco come riciclarla con 2 furbe ricette antispreco

Frittata di pasta

Che sia con maccheroni o spaghetti, la frittata di pasta è un’autentica delizia della cucina campana, nonché ottima ricetta di riciclo.

Il primo passo è scaldare la pasta, per poi metterla in una zuppiera assieme ad una noce di burro. In seguito, sbattere delle uova e un pizzico di sale all’interno di una ciotola.

Versare questo composto nella zuppiera contenente la pasta assieme ad un po’ di parmigiano grattugiato e a del salame tagliato a dadini. Se si vuole, aggiungere anche una spolverata di pepe.

Prendere una padella antiaderente e versare dell’olio al suo interno. Versare della pasta al suo interno. Coprirla con della scamorza tagliata a dadini e ricoprire con altra pasta.

Cuocere la frittata a fuoco lento fin quando non si dorerà. Girarla usando un coperchio e farne cuocere anche l’altro lato.