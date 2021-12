In ogni menù di Natale o Capodanno che si rispetti, ci sono cose che non possono assolutamente mancare. Tra i primi piatti abbiamo cannelloni e lasagne. Anche se in realtà possiamo trovare alternative altrettanto sfiziose. Per quanto riguarda i dolci, sono immancabili pandoro e panettone. Sul fronte bevande non possiamo rinunciare alle bollicine per i numerosi brindisi. In questo settore le scelte principali sono due: spumante o champagne. Molti di noi, però, non acquistano mai il secondo perché credono sia fuori dalla loro portata. È un errore. Infatti, questi 5 champagne daranno un inimitabile tocco di classe alle feste con un ottimo rapporto qualità prezzo. Scopriamo quali sono e dove trovarli. Stupiremo gli ospiti e probabilmente salveremo anche il portafoglio.

Epernay è la cittadina francese in cui si produce il famosissimo Dom Perignon. Ma non solo. Tra le numerose cantine presenti nel territorio c’è anche quella di Fernand Lemaire. E da più generazioni produce uno champagne di qualità con retrogusto di pesca bianca e una splendida colorazione oro chiaro. Con una rapida ricerca online, potremo trovare lo “Champagne Brut Premiere Cru” a una cifra intorno ai 25 euro.

Spostiamoci alle porte di Parigi per scoprire un’altra cantina di assoluto pregio. Stiamo parlando della Monthuys Pere & Fils. Se cerchiamo uno champagne di produzione curata in ogni singolo dettaglio e con un gusto avvolgente, lo “Champagne Reserve Brut” fa sicuramente per noi. Online possiamo trovarlo a poco più di 25 euro.

Se amiamo le uve di Meunier e il Pinot nero, lo champagne che fa per noi è il “Paul tradition Brut” di J.M. Goulard. Ha un sapore sapido e un retrogusto delicato di agrumi. In commercio possiamo trovare la confezione da 6 bottiglie a circa 160 euro. Ma con una buona ricerca su internet, riusciremo a trovare la bottiglia singola a 27-28 euro.

Laurent-Perrier e Gratiot-Pilliere

Il portale specializzato in vini Tannico.it dà un giudizio di 9 su 10 allo Champagne Brut “La Cuvée” di Laurent-Perrier. Possiamo acquistarlo a meno di 25 euro ed è particolarmente consigliato per accompagnare antipasti, pesce e carni bianche. Lo champagne ideale per le cene natalizie.

Chiudiamo la nostra rassegna con un prodotto assolutamente straordinario per rapporto qualità-prezzo. Ovvero lo “Champagne Tradition extra Brut” di Gratiot-Pilliere. Il prezzo a bottiglia è di circa 20 euro e il mix di 3 uve che lo compongono è ideale per esaltare ogni tipo di aperitivo. Assolutamente da assaggiare.

