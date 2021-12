L’asciugatrice è un elettrodomestico molto utile e spesso indispensabile. Da utilizzare soprattutto durante la stagione invernale, per eliminare quell’odioso stendino in casa o il bucato steso ad asciugare su tutti i termosifoni delle stanze. È un elettrodomestico fondamentale per chi non ha la possibilità di stendere i panni all’esterno o per chi possiede una famiglia numerosa.

Una grande comodità perché permette di avere un bucato sempre asciutto, morbido e pronto all’uso.

Naturalmente come tutti gli elettrodomestici, anche l’asciugatrice deve essere curata e pulita costantemente. Sia per evitare che il bucato abbia un cattivo odore, sia perché con una corretta manutenzione, questo elettrodomestico ha più possibilità di durare nel tempo.

Infatti, se sentiamo un odore sgradevole ogni volta che apriamo lo sportello dell’asciugatrice ecco cosa dobbiamo assolutamente controllare e pulire.

Se il bucato rimane umido dopo un ciclo completo in asciugatrice ecco delle piccole astuzie per risolvere il problema

Abbiamo visto come l’asciugatrice sia spesso fondamentale per risolvere il problema del bucato bagnato, soprattutto durante le giornate di pioggia.

Ma purtroppo alcune volte capita che, al termine del programma impostato, i panni non siano del tutto asciutti. Infatti, se il bucato rimane umido dopo un ciclo completo in asciugatrice ecco delle piccole astuzie per risolvere il problema.

Sembra strano ma dobbiamo partire dalla lavatrice. Infatti se si sceglie un programma di lavaggio con una centrifuga finale troppo leggera e non abbastanza potente, il bucato sarà ancora troppo bagnato. Saremo costretti, così, a ripetere il ciclo di asciugatura due volte, rischiando di rovinare i panni. Selezioniamo quindi la velocità corretta della centrifuga, naturalmente in base alla dimensione del carico. Ricordiamo però, di evitare una velocità troppo potente per i capi delicati.

Riempire tutto il cestello dell’asciugatrice, non è una buona idea e può rivelarsi controproducente. Infatti l’aria calda potrebbe avere difficoltà a circolare tra i capi. Rischiamo, così, di avere un’asciugatura poco uniforme. Facciamo anche attenzione a non inserire insieme, capi di piccole e grandi dimensioni. Infatti i capi più piccoli potrebbero infilarsi in quelli più grandi e non essere raggiunti dall’aria calda.

Altri consigli utili

Ricordiamo sempre che la manutenzione e la pulizia di alcune parti dell’asciugatrice è utile per risolvere il problema dei panni ancora umidi. Infatti le fibre, che durante l’asciugatura si staccano dal bucato, potrebbero compromettere il funzionamento dell’elettrodomestico. È sempre necessario, quindi, pulire per bene il filtro.

Come ultimo consiglio, ricordiamo di impostare il programma in base alla tipologia di bucato (cotone, mix, delicati, ecc.) e il livello di asciugatura corretto.

Approfondimento

È incredibile come questo scarto dell’asciugatrice ci aiuta a proteggere le nostre piante e a farle crescere sane e rigogliose