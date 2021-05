L’asciugatrice è un elettrodomestico indispensabile e utile in ogni casa. Utilizzandola soprattutto nelle giornate di pioggia, ci libereremo finalmente, di quell’odioso stendino in giro per casa e del bucato steso ad asciugare sul termosifone di ogni stanza. Quindi ci fa risparmiare tempo, evitando di stendere, ritirare e stirare il bucato.

Come spiegato in questo articolo, è molto importante mantenerla pulita per godere di un bucato profumato e morbido. Quindi svuotiamo sempre il contenitore dell’acqua per evitare i cattivi odori, puliamo il filtro sotto acqua corrente e il cestello con acqua e aceto.

Con una corretta manutenzione l’asciugatrice durerà nel tempo.

Gli scarti dell’asciugatrice

Dopo ogni ciclo di asciugatura dobbiamo pulire necessariamente il filtro. La lanugine che si è formata, non è altro che un insieme di piccole fibre e pelucchi che durante il processo di asciugatura si staccano dai vestiti.

La prima cosa che facciamo è buttarla via. Ma forse non sappiamo, che proprio questo scarto può essere riciclato. Non sembra vero ma la lanuggine è utilissima per:

a) accendere il fuoco;

b) come imbottitura per i pupazzi;

c) utilizzata per imballare gli oggetti fragili durante un trasloco.

È incredibile come questo scarto dell’asciugatrice ci aiuta a proteggere le nostre piante e a farle crescere sane e rigogliose

Una delle pratiche più semplici per proteggere le nostre piante è quella della pacciamatura. Quell’operazione che permette di coprire il terreno, con del materiale naturale, per evitare di far crescere le erbe spontanee e per avere sempre il terriccio ben idratato e umido. Per materiale naturale intendiamo materiale di recupero, paglia, foglie e compost.

Ecco che la nostra lanugine ci viene in aiuto. Ed è incredibile come questo scarto dell’asciugatrice ci aiuta a proteggere le nostre piante e a farle crescere sane e rigogliose. Infatti, può essere utilizzata come pacciame e come compost. Naturalmente non ne abbiamo così tanta da ricoprire tutto il giardino. La utilizzeremo nei vasi delle nostre piante. Facciamo attenzione a non inumidirla troppo perché potrebbe creare della muffa.