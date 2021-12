Sarà impossibile dire di no a questi deliziosi involtini, perfetti da servire come contorno o antipasto

Il Natale si sta avvicinando, ma già durante la festa dell’Immacolata potrebbe nascere l’esigenza di cucinare per molte persone.

Durante i pranzi o le cene con molti invitati, bisogna prestare attenzione principalmente a due aspetti. Il primo aspetto è la gestione dei tempi di cottura delle portate; la seconda è la fame dei commensali.

In questi casi, diventa quindi fondamentale preparare e servire degli ottimi antipasti che possano far partire col piede giusto il banchetto.

Su ProiezionidiBorsa, ad esempio, abbiamo già visto come preparare questi 3 antipasti caldi e sfiziosi da preparare in poco tempo e con meno di 5 euro.

In questo articolo vedremo invece come realizzare un classico degli antipasti, ma che potrebbe facilmente diventare un contorno. Stiamo parlando degli involtini: un piatto che può soddisfare l’esigenza di tutti, anche degli invitati più pretenziosi.

Fra gli involtini più sfiziosi, ed allo stesso tempo semplici da realizzare, troviamo quelli al salmone affumicato. In una ciotola, inseriamo la Philadelphia (o un altro formaggio spalmabile) insieme ad erba cipollina, sale, pepe ed olio EVO. Una volta mescolati per bene gli ingredienti, stendiamo delle fette di salmone affumicato e farciamoli con il nostro composto. A questo punto, possiamo arrotolarli, inserendo anche delle foglioline di rucola, per aggiungere una nota di piccantezza.

Per altri involtini a base di pesce, possiamo invece vedere come utilizzare anche il pesce spada seguendo la tradizione siciliana.

Per quanto riguarda gli involtini di carne, invece, possiamo utilizzare il pollo.

Una volta appiattite le fette di petto di pollo con un batticarne, condiamole con sale, pepe ed olio EVO. Dopo di che, adagiamoci sopra una fetta di prosciutto cotto e di scamorza, o di provola. Richiudiamo il tutto con degli stuzzicadenti, poniamo in frigorifero gli involtini ricordandoci di ricoprirli con della pellicola trasparente. Dopo circa 30 minuti, passiamo ogni involtino prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto ed infine nel pangrattato. Per donare un panatura croccante, possiamo friggerli in olio di semi, o cuocerli in forno.

Involtini di verdure

Quindi, sarà impossibile dire di no a questi deliziosi involtini, perfetti da servire come contorno o antipasto. Dopo il pesce e la carne, all’appello mancano gli involtini alle verdure.

Qui possiamo davvero sbizzarrirci, ma fra i classici che non possono mai mancare a tavola, vi sono gli involtini alla parmigiana.

Per realizzarli, prepariamo innanzitutto un soffritto di aglio e cipolla che diventerà la base del nostro sugo di pomodoro. Questo dovrà cuocere per almeno 30 minuti a fuoco lento per non farlo bruciare.

Nel frattempo tagliamo le melanzane a fette spesse di circa 1 centimetro ed inforniamole per 10 minuti a 180 gradi.

Una volta raffreddate, adagiamovi anche qui una fetta di prosciutto cotto ed una di formaggio a piacere. A questo punto, arrotoliamole e fermiamo l’involtino con uno stuzzicadenti. Fatto ciò, adagiamoli su una pirofila coperta alla base con il sugo, che cospargeremo anche sulla superficie degli involtini. Spolveriamo del Parmigiano Reggiano ed inforniamo nuovamente per 15 minuti a 200 gradi.

Con le melanzane possiamo anche preparare questi deliziosi involtini aggiungendo anche le zucchine.