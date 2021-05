L’asciugatrice è un elettrodomestico che ci salva la vita, soprattutto nei mesi invernali. Ci fa risparmiare minuti preziosi. Eviteremo di stendere, di rientrare i panni e stirarli. Con la pioggia e l’umidità è difficile che il bucato si asciughi all’aria aperta. Ecco che l’asciugatrice ci viene in aiuto, risolvendo il problema in poco tempo. Bisogna, però, tenerla sempre pulita, per avere il bucato asciugato e profumato.

Perché l’asciugatrice puzza

C’è un inconveniente che molto spesso dobbiamo fronteggiare. Quello del cattivo odore. Che non ci permette di godere del buon profumo della biancheria lavata e pulita.

Probabilmente residui di fibre, acqua stagnate e sporco, rimangono bloccati e provocano cattivo odore.

Se sentiamo un odore sgradevole ogni volta che apriamo lo sportello dell’asciugatrice ecco cosa dobbiamo assolutamente controllare e pulire.

Contenitore dell’acqua

È la parte dell’asciugatrice che raccoglie l’acqua durante ogni ciclo di asciugatura. Il contenitore deve essere svuotato dopo ogni utilizzo. Facciamo molta attenzione, perché se dovesse rimanere dell’acqua stagnante, questa provocherebbe cattivi odori e muffa. Assicuriamoci di svuotarla del tutto.

Una buona abitudine sarebbe quella di lavarla e disinfettarla spesso, usando acqua e aceto in parti uguali.

Il filtro danneggiato

Il filtro serve a trattenere tutte le fibre e la lanugine che fuoriesce dal bucato. Un filtro danneggiato lascerebbe passare tutte le fibre di tessuto, che raggiungendo la resistenza, provocherebbero puzza di bruciato. Il filtro andrebbe pulito dopo ogni ciclo di asciugatura. Basta lavarlo sotto l’acqua corrente con l’aiuto di un panno o di un pennellino.

Infine, se sentiamo un odore sgradevole ogni volta che apriamo lo sportello dell’asciugatrice ecco cosa dobbiamo assolutamente controllare e pulire: l’interno dell’asciugatrice.

Il cestello

È importante, infatti, pulire periodicamente il cestello dell’asciugatrice. Potrebbero rimanere residui di detersivo o svilupparsi muffa, pericolosa per il nostro bucato. Possiamo lavare l’interno dell’asciugatrice, passando un panno imbevuto con una soluzione di acqua e aceto.

Questi sono piccoli accorgimenti per evitare il cattivo odore e far durare più allungo la nostra asciugatrice.