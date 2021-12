Il ponte dell’Immacolata è sicuramente il più atteso per diversi motivi. Innanzitutto, ci regala un po’ di tregua dalle gravose incombenze lavorative, che sotto le Feste spesso sembrano triplicarsi. Inoltre, questi sono i giorni in cui, secondo la tradizione, ci si dedica ad addobbare l’albero e più in generale la casa. In questo modo, assaporiamo sempre meglio il poco tempo che ci separa dalla festa più amata dell’anno.

Perché allora non approfittare di queste giornate di vacanza anche per fare una gita, sempre all’insegna dell’atmosfera natalizia? I bambini ne saranno entusiasti e anche noi ritroveremo quella trepidante gioia che fa illuminare gli occhi quando si sente la parola “Natale”.

Non è necessario andare fino in Lapponia, infatti sembra uscito da un racconto natalizio questo bosco magico pieno di luci a pochi chilometri da Milano.

Il Parco delle Lucine

Stiamo parlando del Parco delle Lucine, vasto giardino pubblico trasformato in foresta natalizia a Laveno Mombello, in provincia di Varese.

L’allestimento, nasce dall’idea di un artigiano locale, che durante l’anno produce sculture luminose di varie dimensioni, anche usando materiali di recupero.

È davvero sorprendente immergersi in questo percorso tra oltre 500.000 luci LED, modellate con sapiente creatività dagli artigiani. Il bosco fatato ospita abeti luminosi, prati di fiori colorati e tanti animali quali volpi, cervi e scoiattoli.

Incantati dalle luminarie, ci imbatteremo anche in una fontana magica e in cascate di stelle filanti; fino ad arrivare alla slitta di Babbo Natale.

Naturalmente, c’è spazio anche per il buon cibo: all’ingresso del giardino si trovano alcune iconiche casette che offrono cioccolata calda e vin brulé.

Il tutto condito da un’impronta totalmente green: sembra incredibile, ma l’intero parco consuma lo stesso quantitativo di energia di un phon per capelli.

Consigli

L’attrazione rimarrà attiva durante l’intero periodo delle Feste, fatta eccezione per due soli giorni di chiusura, previsti per il 24 e il 31 dicembre.

Se questo piccolo spunto ha intrigato la nostra curiosità, ricordiamoci, poi, che è sempre meglio prenotare i biglietti sul sito dedicato per evitare code e attese.

Qualora decidessimo di avventurarci nella foresta incantata, non dimentichiamo che il paese offre anche tante altre possibilità di svago a tema natalizio.

Non lontano dal parco, sono infatti installati una ruota panoramica, il Presepe sommerso e una pista per il pattinaggio su ghiaccio.

