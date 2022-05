Se i gerani ci hanno stancato con queste piante avremo fiori garantiti da maggio a ottobre con un’esplosione di colore e profumo

I balconi e i terrazzi in questo periodo si riempiono di gerani e surfinie. Certo, hanno il pregio di essere molto colorati e di regalare abbondanti fioriture. Ci sono, però, altri tipi di fiori che, se abbinati, sono l’ideale per avere un balcone sempre fiorito da maggio a ottobre. Quando una specie termina il boom della fioritura seguirà la varietà a lato. Il nostro terrazzo sarà così un continuum ininterrotto di colore e profumo.

Oltre al Geranium molle, che a colpo d’occhio sembrerebbe un geranio ma non è così, ci sono varietà incredibili da scoprire.

La Lobularia è una di queste. Questa pianta fiorita, anche detta Alysso ricadente può anche esser abbinata a geranio o surfinia. L’Alysso nel periodo vegetativo si riempie di fiori bianchi candidi. Una macchia bianca che raggiunge un’altezza di 70 centimetri. È una varietà che adora il clima mite in quanto è originaria del Nord Africa. Possiamo ammirare, però, la Lobularia abbellire molti balconi in legno delle località montane. Quindi può tranquillamente resistere in altura. Una curiosità: la lobularia appartiene alla famiglia delle Brassicaceae, la medesima di carciofi e cavolfiori.

Per realizzare dei vasi e delle composizioni di fiori originali, potremmo utilizzare anche la Bidens ferulifolia.

Un cuscino di fiori gialli

La Bidens ferulifolia garantisce una fioritura abbondante no-stop da aprile ad ottobre. Questa pianta inonderà i nostri poggioli di fiorellini a stella di colore giallo intenso. Non solo terrazzi però tale varietà floreale è adatta a decorare vialetti e giardini. Se coltivata in terra piena non va estirpata in inverno. Se coltivata in vaso, solitamente a fine stagione, si sradica.

Si usa per terrazzi di case sia di montagna che di mare, in quanto sopporta salsedine, brezza marina e vento. Anche in questo caso possono condividere la cassetta con gerani e surfinie.

Sembra una margherita ma no lo è

Stiamo parlando della Brachiscome. Questa varietà ha fiori rosa o lilla e ha uno sviluppo a cespuglio. Sembrerà di avere un pouf fiorito. Attenzione però alle prime gelate perché sotto i 10 ° inizia a soffrire. Pertanto meglio portarla in cantina o comunque in casa con i primi freddi. Anche la Brachiscome ha una fioritura lunghissima da maggio a settembre.

Ricordiamo che in tutte queste piante, dovremmo levare i boccioli o i fiorellini secchi perché assicureremo una fioritura straordinaria.

