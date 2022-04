A colpo d’occhio sembrerebbe un geranio ma non è così perché questa è una pianta officinale preziosa e resiliente per balconi e giardini

Chi vede questa pianta fiorita non avrebbe dubbi nel considerarla un comune e variopinto geranio. In realtà l’aspetto è molto simile e appartiene alla medesima famiglia botanica del Pelargoni, ossia il geranio comune. Stiamo parlando del geranio selvatico o Geranium molle. È denominato “selvatico” proprio perché cresce spontaneamente e talvolta si può notare in prati incolti o fra le intercapedini dei muretti a secco.

È una varietà molto resiliente tant’è che cresce anche in altura fino a 1.000 metri. Se infatti in inverno, con le gelate potrebbe seccare, la parte radicale non muore e a primavera tornerà a fiorire.

Caratteristiche del geranio selvatico

Il Geranium molle ha un portamento cespuglioso e i fusti si sviluppano sino a 40 centimetri. L’apparato fogliare è abbondante e molto decorativo. Totalmente ricoperte da una peluria bianca, le foglie ricordano quella degli aceri in forma ridotta. Come i comuni gerani, più si sale verso il fiore più le foglie diradano. Sebbene non fiorito, il geranio selvatico in autunno non rimane spoglio, al contrario le foglie acquistano un color ruggine davvero straordinario. I fiori sono molto simili a quelli del Pelargonium e hanno colori che vanno dal lilla al porpora fino al rosa. La fioritura è abbastanza lunga ed inizia da questi giorni di aprile fino ad ottobre.

Come si coltiva

Come detto è una pianta che si adatta quasi a tutto. La posizione migliore è quella soleggiata ma tollera anche la mezz’ombra. Teme, invece, le temperature eccessive quindi la collocheremo in un luogo dove non riceva la luce del sole del mezzogiorno e del pomeriggio.

Per quanto riguarda il substrato, non ha particolari esigenze basta che permetta il deflusso dell’acqua e si eviti il ristagno. È una pianta soggetta all’insorgenza di marciume radicale e a malattie fungine. Andrà quindi annaffiata con costanza ma non prima di aver controllato che il terriccio sia asciutto.

A colpo d’occhio sembrerebbe un geranio ma il geranio molle è una pianta altrettanto decorativa. Inoltre vanta la stessa azione repellente degli insetti del parente Pelargonio.

