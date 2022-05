Basteranno pochi materiali di riciclo per realizzare dei vasi e delle composizioni di fiori originali con queste idee creative fai da te

È arrivata Primavera, la stagione del risveglio della Natura. I fiori abbelliscono i nostri giardini e maggio sarà anche il mese delle rose. Avremo l’imbarazzo della scelta su quali fiori cogliere per posizionarne gli steli in casa. Non disdegniamo però neppure i fiori artificiali che in ogni periodo decorano i nostri interni. In questo articolo offriremo alcune idee di riciclo creativo per realizzare dei vasi davvero scenografici.

Come base, utilizzeremo dei barattoli in vetro di grandi dimensioni. In alternativa potremmo usare dei vecchi vasi che vogliamo rinnovare. Fra l’occorrente, inoltre, dovremo procurarci una pistola per colla a caldo. Vediamo quindi come realizzare dei vasi originali.

Ricicliamo i vecchi giochi

Tutti da bambini avremo giocato con gli Shangai o i Mikado, degli stecchini in legno. Il gioco consiste nel lasciarli cadere alla rinfusa, dopo esser stati riuniti a mazzo. L’abilità stava nello sfilare gli stecchini uno ad uno senza muovere gli altri vicini. Con questi bastoncini potremmo realizzare un divertente vaso con effetto dinamico. Incolliamo al nostro barattolo o vecchio vaso i bastoncini con una leggera inclinatura. Dovremo applicarli in verticale ma inclinandoli da un lato di circa 30 gradi. Applichiamo gli altri seguendo la direzione del primo. Gli Shangai sono molto utili anche se puntati nella terra per fornire sostegno a piantine dal fiore pesante che tendono a rivolgersi verso il basso.

Il trucco del vecchio asciugamano

Quando la nostra composizione floreale prevede fiori artificiali o essiccati, spesso non sappiamo come riempire il vaso per mantenerli in posizione. Un trucco dei designer d’interni è quello di piegare a metà una salvietta di spugna e arrotolarla formando un rotolino. Inseriamo nel vaso il rotolo di spugna e mettiamo all’interno del rotolo gli steli dei fiori artificiali. Questi si manterranno perfettamente in posizione. Naturalmente il nostro vaso dovrà essere opaco e colorato in modo da non vederne l’interno.

I vecchi jeans

Quando i nostri jeans sono giunti alla fine del loro onorato servizio, non dovremmo mai gettarli nell’immondizia. Possono esser restituiti a nuova vita come originali coprivasi. Dovremo applicare un taglio dal fondo della gamba della misura del nostro vaso calcolando 10 centimetri in più. Infileremo il vaso nella gamba del jeans e arrotoleremo la parte tagliata verso il basso, in modo da nasconderne il taglio e impedire che si sfilacci.

