A due passi dal centro di Varenna, in provincia di Lecco, si trova uno dei luoghi più belli e caratteristici del lago di Como: la Villa del Monastero. Qui si può addirittura fare un selfie con un fantasma! È davvero un luogo incantato e fiabesco, dove la magia diventa realtà. Si tratta anche di un posto ricco di storia dove si possono incontrare alcune delle meraviglie più belle della Brianza.

Questo castello in origine era un avamposto militare voluto dalla regina Teodolinda. Oltre ad essere la prima regina dei Longobardi, ha vissuto in questo luogo e la sua figura è circondata da una leggenda molto interessante. Sembra, infatti, che il suo fantasma continui a vagare tra le mura, ed è proprio per questo che ogni anno è possibile trovare degli spettri sulle balconate e nei luoghi del castello. Ogni anno si fanno delle riproduzioni in gesso, su calchi di persone vere, che vengono posizionate in diversi punti del castello per “spaventare” i visitatori. Ci si può addirittura offrire volontari come modelli per un calco! Ma qui per scoprire i castelli da visitare ci si può avventurare in un vero e proprio sentiero nascosto.

Scoprire i castelli da visitare su laghi incantati e fiabeschi grazie a questo sentiero nascosto a meno di un’ora da Milano

Perfetto per una meta di un weekend o per una gita fuori porta, la Villa del Monastero è un luogo ricco di fascino e meraviglia ma anche di mondanità. Tra le mura vengono realizzate diverse rievocazioni storiche con tende, drappi, bandiere e vessilli. Sembra quasi di trovarsi in una serie TV come Game of Thrones. Ma non finisce qui. Ci si può divertire a salire sul ponte levatoio, oppure a raggiungere la torretta del castello. Da qui si gode di una vista mozzafiato sul lago di Como: un posto perfetto per scattarsi qualche selfie indimenticabile.

L’ antico sentiero nascosto, oggi, è percorribile e ben segnalato dalle indicazioni turistiche. Ci si può addirittura avventurare nei sotterranei e sognare di rivivere storie fantastiche come quelle di Henry Cavill nella serie Netflix ‘The Witcher’! Gli amanti della mondanità non dovranno rinunciare a nulla, perché sulle terrazze vista lago ci si può fermare per godersi una vista mozzafiato e un bell’aperitivo di specialità locali. Magari con un ottimo salame Brianza DOP. La Brianza è famosa per la qualità eccezionale della sua gastronomia, quindi questo viaggio potrebbe essere sicuramente un motivo valido per gustarla!

