Alcuni film sono entrati nella storia del cinema per la loro incredibile capacità di rapire lo spettatore e farlo entrare in mondi fantastici. Si tratta spesso di pellicole che riescono a dipingere realtà molto lontane dalla nostra, ma comunque molto credibili e che ci appassionano sempre.

Tutti infatti abbiamo amato le avventure di Frodo nel “Signore degli Anelli” e siamo rimasti sconvolti dalle rivelazioni di “Game of Thrones”, due opere di genere fantasy che hanno avuto un successo planetario.

Oggi conosciamo un altro film in un mondo inventato che, però, non è un fantasy. Si tratta di una pellicola estremamente emozionante e che allo stesso tempo ci permette di riflettere molto. Guardando questo film in streaming su Prime Video o TIM Vision conosceremo un mondo sconvolgente, che ci mette in guardia da quello che potrebbe succedere anche a noi.

La pellicola firmata dal famoso regista

Nel 2019 l’Oscar al miglior film è andato a “Parasite”, un film coreano che ha fatto nascere una grande passione per le opere che arrivano dalla Corea del Sud. Con il fantastico e sorprendente “Squid Game”, altra opera coreana, questo Paese si è imposto come uno dei fari del mondo dell’intrattenimento.

Però il regista di “Parasite”, Bong Joon-Ho, ha già alle spalle una grande carriera da regista ed aveva già firmato almeno un grande film che è diventato famosissimo. Oggi lo conosceremo: si chiama “Snowpiercer” ed è uscito nel 2013. Quest’opera è l’adattamento di un fumetto di fantascienza e racconta un futuro postapocalittico in cui il Mondo è stato colpito da una nuova era glaciale. I pochi sopravvissuti si trovano a vivere per sempre su un treno, che continua a spostarsi in giro per il Mondo per ottenere energia. In questo treno le persone sono divise in classi sociali in modo molto rigido.

Guardando questo film in streaming avremo il cuore in gola per due ore e vivremo emozioni fortissime

Nelle ultime carrozze si trovano i più poveri, che vivono nella miseria. I più ricchi, invece, hanno una vita agiata nei primi vagoni. I poveri sono oppressi da una sorta di forza di polizia sotto il controllo dei più ricchi. Questa difficile situazione scatena una ribellione che avrà effetti inaspettati.

Questo film, insomma, racconta una storia di fantascienza, ma lo fa mettendo in guardia dai potenziali rischi di una società troppo diseguale. Ci permette di fare una riflessione importante sul cercare di lavorare per un Mondo in cui le differenze tra ricchi e poveri non siano mai troppo elevate.

Lettura consigliata

Su Netflix è disponibile uno dei film più emozionanti di sempre e che tutti dovrebbero vedere