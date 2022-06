Tutti pazzi per la pizza, ma spesso evitiamo di mangiarla perché notoriamente è un pasto ricco di calorie e carboidrati. Vedremo come assecondare il desiderio di pizza con questa ricetta adatta anche a chi preferisce non mangiare glutine. L’assenza di lievito evita il senso di gonfiore che può assalirci dopo aver gustato una pizza tradizionale. La base di questa pizza viene stesa senza mattarello e la preparazione richiede poco tempo.

Per mantenere la linea e toglierci la voglia di pizza ecco una ricetta gustosa senza glutine né lievito preparata con questi ingredienti inaspettati

Partiamo dall’ingrediente principale per la preparazione dell’impasto: le lenticchie. Si possono utilizzare lenticchie secche o in scatola. Nel primo caso è bene metterle a mollo per un paio d’ore affinché si ammorbidiscano. Se utilizziamo lenticchie in barattolo, dovremo scolarle e versarle in un bicchiere a immersione. Ogni 250 grammi di lenticchie dovremo aggiungere 120 millilitri di acqua, uno spicchio d’aglio tritato, mezzo cucchiaino di bicarbonato e un cucchiaino di aceto.

Bicarbonato e aceto sono necessari per simulare la lievitazione, ma non intaccheranno il gusto. Il sale dovrà essere aggiunto solo per le lenticchie secche. Con il frullatore a immersione dovremo ottenere un composto omogeneo e cremoso. Verseremo sulla placca o in una teglia rivestite con carta forno la quantità necessaria di composto, a cui daremo la forma della pizza. Non dovremo superare lo spessore di 1 centimetro.Inforniamo a 180 gradi per 20 minuti o fino a doratura.

Possiamo scegliere condimenti light o osare di più

Questa pizza può essere condita come la tradizionale Margherita oppure arricchita con altri ingredienti. Si può optare per dei broccoli precedentemente sbollentati, alici, olive nere e mozzarella. Oppure utilizzare zucchine e melanzane grigliate con l’aggiunta di pomodorini confit e mozzarella.

Una versione più saporita può essere con cipolla tagliata sottilmente, tonno, capperi e mozzarella. Tutte queste versioni devono essere infornate qualche minuto affinché la mozzarella si sciolga.

Altrimenti si può condire a freddo con pomodorini, feta, olive taggiasche e basilico. Oppure ricoprirla con certosa, rondelle di polpo lesso e rucola. Anche un’insalata di mare può essere servita con alla base questa pizza. C’è anche chi la propone con stracchino, bresaola e scaglie di grana a crudo. Un bicchiere di bollicine può accompagnare bene questo piatto. Un Prosecco Valdobbiadene oppure un Metodo Classico.

Le dosi indicate sono per due persone. La pizza può essere proposta anche in occasione di un aperitivo accostata ad altre prelibatezze che possano accontentare anche i palati più esigenti. Quindi, per mantenere la linea e toglierci qualche voglia possiamo preparare questa pizza sfiziosa ma leggera.

Lettura consigliata

Con queste carte i risparmi e gli omaggi sono assicurati, ma le offerte non sempre ci fanno spendere quanto avremmo voluto